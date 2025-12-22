Forenses confirman causa de muerte del actor James Ransone, de “The Wire” e “It: Capítulo dos”

El viernes 19 de diciembre, el mundo del espectáculo se vio sorprendido por el fallecimiento de James Ransone, de 46 años, quien alcanzó fama por su participación como Ziggy Sobotka en la serie The Wire y como Eddie Kaspbrak en It: Capítulo dos.

Pasadas 48 horas desde que fue encontrado ahorcado en su residencia y que se iniciara la investigación, forenses del condado de Los Ángeles revelaron que la causa de la muerte fue suicidio por ahorcamiento, según destaca People en español.

Tras las diligencias iniciales, el medio TMZ informó que las autoridades forenses determinaron que Ransone se quitó la vida. Según lo reportado, el Departamento de Policía de Los Ángeles respondió el viernes a una llamada de emergencia en un complejo residencial.

“Los agentes completaron un informe de investigación de la muerte y no se sospechó de ningún delito”, señala TMZ, con lo cual se descartó algún tipo de ataque contra el actor.

Por su parte, su pareja, Jamie, compartió un mensaje en redes sociales para despedirse: “Te dije que te he amado mil veces antes y sé que te volveré a amar. Me dijiste: ‘Necesito ser más como tú y tú necesitas ser más como yo’, y tenías tanta razón”.

“Gracias por darme los mejores regalos: tú, Jack y Violet. Somos para siempre”, continuó Jamie en una publicación en Instagram, donde figuras como Natasha Lyonne, Josh Peck y Pablo Schreiber expresaron sus condolencias.

En una página creada para brindar apoyo económico a su familia, se describe a James Ransone, o PJ —como le llamaban sus amigos—, como “divertido, magnético, brillante y lleno de vida. Por encima de todo, era un padre extraordinario”.

Nacido en Baltimore, Ransone fue conocido por su papel como el traficante Ziggy Sobotka en The Wire, donde participó en 12 episodios de la segunda temporada. También formó parte de Generation Kill y fue recordado por dar vida a Eddie Kaspbrak en su versión adulta en It: Capítulo dos (2019).

A esta interpretación le siguieron otras participaciones en The Black Phone 2, What We Found, Poker Face y 50 States of Fright, entre muchas otras.