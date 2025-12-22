Muere Chris Rea, cantante británico de Driving Home for Christmas, a los 74 años

Conocido mundialmente por éxitos como Driving Home for Christmas, Fool (If You Think It's Over) y The Road to Hell, el compositor y cantante británico Chris Rea falleció el lunes 22 de diciembre, según anunció su familia a través de un comunicado.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido Chris, quien murió pacíficamente hoy temprano tras una breve enfermedad”, dijo su familia en las redes sociales del cantante como parte del anuncio de su deceso.

Con 74 años, Chris Rea enfrentó diversas dificultades médicas a lo largo de su vida, ya que fue diagnosticado con cáncer de páncreas, lo que lo llevó a someterse a varias intervenciones quirúrgicas.

Según Infobae, al compositor británico le habrían extirpado parte del páncreas, el duodeno, la vesícula biliar y parte del hígado. También detallan que padecía diabetes tipo 1 y problemas renales.

Medios internacionales, como la agencia de noticias AFP, indican que el intérprete de Fool (If You Think It's Over) —tema que le valió una nominación al Grammy— también habría sufrido un derrame cerebral en 2016.

La familia no ha brindado detalles de la causa de su muerte, aunque sí señalaron, a través de un comunicado a medios británicos, que "falleció en paz hoy en el hospital tras una breve enfermedad", según recopiló AFP.

Recordado por mezclar rock, blues y pop, el cantante británico logró grabar al menos 25 discos en solitario durante su carrera musical, siendo The Road to Hell (1989) y Auberge (1991) álbumes que alcanzaron el número uno en las listas británicas, resalta EFE Noticias.

Chris Rea nació en Middlesbrough, en 1951, en el norte de Inglaterra, en una familia de origen italiano e irlandés. Tuvo seis hermanos, lo que lo llevó a formar parte del negocio familiar hasta que, en 1970, exploró su amor por la música.

En sus primeros años, Rea buscó un espacio dentro de la industria, siendo el álbum Whatever Happened to Benny Santini? su primer trabajo. El sencillo "Fool (If You Think It's Over)" lo llevó a estar en el centro de atención tras obtener una nominación al Grammy, destaca AFP.

Finalmente, su época de mayor éxito se dio durante los años setenta y ochenta, cuando temas como Fool (If You Think It’s Over), Let’s Dance y The Road to Hell lo posicionaron como uno de los referentes de la música británica.

*Con información de Agencia EFE y AFP.