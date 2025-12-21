James Ransone, conocido por su papel de Ziggy Sobotka en “The Wire”, falleció a los 46 años

James Ransone, conocido por su destacada participación en The Wire, It, capítulo II murió el viernes a los 46 años. Según el médico forense del condado de Los Ángeles, se suicidó, anota la revista People.

Ransone nació el 2 de junio de 1979 en Baltimore, Maryland.

Su papel más notable fue en The Wire, donde interpretó a Chester "Ziggy" Sobotka, un trabajador porturario y ganster, en la segunda temporada del drama de HBO sobre el tráfico de drogas en las calles del puerto de Baltimore.

En 2015, apareció en Tangerine, una película del director de Anora, Sean Baker. En esta película interpreta a Chester, el novio sospechoso y proxeneta de una trabajadora sexual trans.

En 2019 personificó a Eddie Kaspbrak en It: Capítulo Dos, basada en una historia de Stephen King.

Más recientemente interpretó a Max en The Black Phone (2021) y Black Phone II (2025).

Sin embargo, tuvo muchas otras apariciones, en CSI: Crime Scene Investigation, Hawaii Five-0 y Burn Notice, entre otras.