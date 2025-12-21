James Ransone, conocido por su papel de Ziggy Sobotka en “The Wire”, falleció a los 46 años

Escenario

James Ransone, conocido por su papel de Ziggy Sobotka en “The Wire”, falleció a los 46 años

El forense del condado de Los Ángeles confirmó el suicidio del actor James Ransone, el pasado viernes.

|

time-clock

James Ransone conocido por su papel de Ziggy Sobotka en The Wire falleció a los 46 años

James Ransone, de 46 años, se quitó la vida, según confirmaron los forenses. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

James Ransone, conocido por su destacada participación en The Wire, It, capítulo II murió el viernes a los 46 años. Según el médico forense del condado de Los Ángeles, se suicidó, anota la revista People.

Ransone nació el 2 de junio de 1979 en Baltimore, Maryland.

Su papel más notable fue en The Wire, donde interpretó a Chester "Ziggy" Sobotka, un trabajador porturario y ganster, en la segunda temporada del drama de HBO sobre el tráfico de drogas en las calles del puerto de Baltimore.

LECTURAS RELACIONADAS

Las 25 mejores películas de 2025, según los críticos de la BBC

chevron-right
Conciertos en Guatemala 2026: conozca los artistas que se presentarán en el país

Conciertos en Guatemala 2026: conozca los artistas que se presentarán en el país

chevron-right

En 2015, apareció en Tangerine, una película del director de Anora, Sean Baker. En esta película interpreta a Chester, el novio sospechoso y proxeneta de una trabajadora sexual trans.

En 2019 personificó a Eddie Kaspbrak en It: Capítulo Dos, basada en una historia de Stephen King.

Más recientemente interpretó a Max en The Black Phone (2021) y Black Phone II (2025).

Sin embargo, tuvo muchas otras apariciones, en CSI: Crime Scene Investigation, Hawaii Five-0 y Burn Notice, entre otras.

ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

Lee más artículos de Lucrecia Choy

ARCHIVADO EN:

Farándula Obituario 2025 Series y películas 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS