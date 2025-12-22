Shakira extiende su gira en Centroamérica: fechas, precios y todo sobre la venta de boletos de “Las mujeres ya no lloran World Tour”

Luego de agotar localidades en sus tres primeros conciertos, la cantante colombiana Shakira anunció nuevas fechas para su gira en Centroamérica. Estos son los precios.

Colombian singer Shakira performs during her "Las mujeres ya no lloran" world tour at Velez Sarsfield stadium in Buenos Aires on December 8, 2025. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

La cantante colombiana Shakira se presentará en El Salvador para cinco conciertos de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2026'  (Foto prensa Libre: AFP)

“¡Ahora serán cinco shows en El Salvador para nuestra residencia en Centroamérica!”, expresó la cantante al anunciar dos nuevas fechas en el estadio Jorge “Mágico” González, ubicado en la capital salvadoreña, como parte de su gira mundial.

La confirmación de los conciertos, que forman parte de su residencia centroamericana Las mujeres ya no lloran World Tour 2026, se dio luego de que la barranquillera respondiera en X al presidente Nayib Bukele, quien exaltó la residencia hecha desde El Salvador.

Con el mensaje “¡Qué ganas de verlos!”, Shakira compartió que las nuevas fechas se llevarán a cabo el 7 y 8 de febrero de 2026, en el mismo estadio donde se celebraron sus tres primeros conciertos, agotados 24 horas después de habilitarse en el portal de ventas.

Horas antes de la confirmación de las fechas, Bukele había destacado en X: “Sé del enorme esfuerzo que están haciendo los productores para extender esta impresionante residencia centroamericana, con sede en nuestro país”. A esto, Shakira respondió: “Gracias, El Salvador y Centroamérica. ¡Vamos con dos fechas más!”

La noticia se confirmó con la publicación de la promotora Two Shows Producciones, que habilitó ambas fechas la tarde del 22 de diciembre en los portales Fun Capital Latam y Todoticket El Salvador, donde se ofrecen ocho localidades, con precios que van de US$45 a US$275.

El sitio web, disponible desde las 18 horas de Guatemala, permitirá a los seguidores de la artista adquirir sus entradas para esta experiencia que, según la promotora, “no solo marca una nueva etapa artística, sino un reencuentro con todos los éxitos que han sido parte de la trayectoria musical de La Loba”.

Según la publicación, todas las localidades son numeradas, a excepción de VIP. Además, se aclara que los precios no incluyen el cargo por servicio de boletería, el cual se aplicará al momento de la compra.

Con estas dos nuevas fechas, Shakira extiende a cinco sus conciertos en Centroamérica, donde sus seguidores podrán disfrutar de éxitos como Hips Don't Lie, Te felicito y su icónica BZRP Music Sessions, Vol. 53.

Los precios y localidades varían en ocho rangos, según los datos de los tres conciertos anteriores. Tribuna Baja, con visión limitada, es el espacio de menor costo.

Precios y localidades:

  • ULTRA PLATINUM: US$275
  • PLATINUM: US$225
  • VIP DE PIE: US$150
  • TRIBUNA BAJA: US$115
  • TRIBUNA ALTA: US$90
  • PREFERENCIAL: US$90
  • GENERAL: US$70
  • TRIBUNA BAJA (VISIÓN LIMITADA): US$45

“Los precios indicados no incluyen el cargo por servicio de boletería, el cual será aplicado al momento de la compra”, indican las empresas encargadas de la venta de boletos.

