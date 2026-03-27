Juez liga a proceso a presunta integrante del Barrio 18 por ataques contra agentes de la PNC

Un juez resolvió ligar a proceso penal a Ruth Nohemí López, de 44 años, presunta integrante de la pandilla del Barrio 18, por su presunta implicación en los ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), los cuales dejaron un saldo de 11 agentes muertos, informaron este viernes 27 de marzo fuentes oficiales.

López será investigada por asociación ilícita, obstrucción de la justicia, asesinato y simulación de delito; además, fue enviada a prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Las pesquisas señalan que habría participado en uno de los ataques simultáneos contra agentes de la PNC, ocurridos el 18 de enero pasado, específicamente el perpetrado en las afueras del Centro de Justicia de Villa Nueva, donde murieron dos agentes.

La investigación revela que chats evidenciaron que mantenía comunicación con presuntos pandilleros del Barrio 18, donde se coordinó el ataque.

Respecto a la simulación de delito, se señala que el vehículo de su propiedad fue utilizado para perpetrar el ataque; sin embargo, un día después de los hechos denunció el supuesto robo del automotor, con el fin de desviar la investigación.

La audiencia de etapa intermedia se programó para el 10 de junio.

Los atentados contra agentes de la PNC ocurrieron en el contexto de motines carcelarios y exigencias de pandilleros del Barrio 18, encabezados por Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, quien guarda prisión en la cárcel Renovación 1.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

