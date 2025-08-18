Juez liga a proceso al exdiputado Leocadio Juracán por usurpación agravada y le otorga arresto domiciliario

El juez del Juzgado B de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios ligó a proceso penal al exdiputado Leocadio Juracán, por el delito de usurpación agravada.

Juracán era señalado por cinco delitos, pero el juzgador resolvió que únicamente será investigado por usurpación agravada, al considerar que no existían indicios suficientes para procesarlo por los demás cargos.

El juez le otorgó arresto domiciliario, tras el pago de una caución económica de Q50 mil. Con ello, el exlegislador saldrá de prisión.

El Ministerio Público tiene un plazo de cinco meses para ampliar la investigación. La audiencia de etapa intermedia fue programada para febrero del 2026.

Juracán fue capturado el 13 de agosto en el Aeropuerto Internacional La Aurora, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Sudáfrica, donde participaría como conferencista invitado.

