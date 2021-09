Juez suspende audiencia de etapa intermedia en caso por la muerte de Luz María López Morales

Familiares y amigos de la víctima se presentaron frente al Centro de Justicia de delitos de femicidio en la zona 10 de la capital, donde portaban fotos de López Morales y pancartas para exigir que se esclarezca el crimen.

“Justicia para Luz María”, se leía en una de las pancartas. En otra se leía “quien ama no humilla, no maltrata, no mata”.

Este caso ha provocado la reacción de distintos sectores que exigen el cese de la violencia contra las mujeres.

El 23 de enero 2021, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Zea por el delito de femicidio en un sector de la zona 1 capitalina, por ser el sospechoso de asesinar a la investigadora del Ministerio Público (MP), cuyo cadáver fue hallado el viernes 22 de enero en una alcantarilla a pocos metros de un complejo judicial donde laboraba.

Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que efectuó la autopsia, la causa de la muerte fue “asfixia por estrangulamiento”.

La familia de López, de 25 años, había denunciado su desaparición, la víctima fue vista por última vez mientras se dirigía al complejo judicial.

La audiencia se aplaza para el 17 de diciembre próximo.