Jueza envía a juicio a Darío Morales García por su presunta participación en el asesinato de monseñor Gerardi

La jueza Abelina Cruz Toscano, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo D, resolvió en audiencia este martes 16 de septiembre que Darío Morales García enfrente juicio por ejecución extrajudicial en grado de complicidad y falso testimonio, por su presunta participación en el crimen contra monseñor Gerardi, ocurrido en abril de 1998.

La abogada Carmen Peralta, del Instituto de la Defensa Pública Penal, presentó sus argumentos ante la jueza Cruz Toscano, con los cuales buscaba que se cerrara el proceso a favor de Darío Morales.

El 28 de abril recién pasado, las fuerzas de seguridad reportaron la captura de Morales, de 61 años, tras ser deportado desde Alexandría, Luisiana, EE. UU.

Según las autoridades, Morales tenía una orden de captura vigente por estar señalado en el caso de la muerte de monseñor Juan José Gerardi, ocurrida el 26 de abril de 1998.

Era requerido por un juzgado desde julio del 2010 y, ahora, según lo resuelto, el debate estará a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo D.

El 26 de abril de 1998, la Iglesia católica se vistió de luto: monseñor Gerardi fue asesinado en el interior de la casa parroquial de la iglesia San Sebastián, dos días después de haber presentado el informe Guatemala: Nunca más. Recuperación de la Memoria Histórica (Rehmi).

Fue obispo de las Verapaces y Quiché en las décadas de 1970 y 1980, donde su labor pastoral no era bien vista por el Ejército. Estuvo a cargo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala a partir de 1989, cuando el entonces arzobispo metropolitano Próspero Penados del Barrio le encomendó su creación.

Gerardi nació en la capital el 27 de diciembre de 1922. El 21 de diciembre de 1946 se ordenó sacerdote; el 9 de mayo de 1967 fue electo obispo de las Verapaces, y el 30 de julio de ese mismo año recibió su ordenación episcopal en la Catedral Metropolitana.

