Jueza rechaza recusaciones y queda en suspenso el inicio del juicio contra Carlos Ovidio Acevedo

La jueza del Tribunal Noveno de Sentencia Penal rechazó, en una audiencia celebrada este jueves 23 de julio, las recusaciones planteadas contra ese órgano jurisdiccional por la defensa de Carlos Ovidio Acevedo y por el abogado de Larkin Morales.

La jueza indicó que el expediente será trasladado a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, que deberá resolver el futuro del proceso contra Carlos Ovidio Acevedo, señalado de haber arrollado en varias ocasiones a Larkin Morales, quien perdió una pierna a causa del percance. El incidente quedó grabado en septiembre del 2025 en la zona 9 de la capital.

Ahora queda en suspenso el inicio del juicio contra Acevedo, señalado de homicidio en grado de tentativa.

El abogado de Larkin Morales expuso los argumentos de la recusación planteada contra el Tribunal Noveno de Sentencia. Indicó que distintos jueces han resuelto diversas actuaciones judiciales en el proceso contra Carlos Ovidio Acevedo.

El 2 de julio recién pasado, Carlos Ovidio Acevedo fue beneficiado con medidas sustitutivas y salió de la prisión preventiva en la que permaneció durante más de seis meses.

Entre las medidas otorgadas figuran el arresto domiciliario, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona que deberá asegurar la presencia del procesado en las diferentes audiencias.

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También deberá acudir al Ministerio Público durante los primeros cinco días de cada mes para registrar su huella en el sistema biométrico. Además, tendrá prohibido comunicarse con testigos y peritos que comparecerán en el juicio y deberá pagar una caución económica de Q15 mil, la cual sería entregada a Larkin Morales si el señalado es declarado culpable en el debate.

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