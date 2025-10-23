Juzgado condena a pandilleros a penas de entre 25 y 75 años por cuatro asesinatos

Juzgado condena a pandilleros a penas de entre 25 y 75 años por cuatro asesinatos

Dos pandilleros fueron hallados culpables de la muerte de cuatro personas.  

Imagen ilustrativa. Dos integrantes de la mara Salvatrucha fueron hallados culpables de asesinato. (Foto Prensa Libre: AFP)

El Ministerio Público (MP) informó este jueves 23 de octubre que un juez dictó condena contra dos integrantes de la Mara Salvatrucha.

Añadió que la Fiscalía contra el Delito de Extorsión presentó la investigación ante el Juzgado Noveno de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala.

Según el MP, uno de los sentenciados es José Sac, alias “Maníaco”, quien fue condenado a 75 años de prisión por tres asesinatos (25 años por cada uno).

El otro condenado es Léster Eduardo A., quien recibió una pena de 25 años y 6 meses de cárcel por el asesinato de una mujer.

Otra condena

En otro caso, el ente investigador reportó que la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas logró que el Tribunal Décimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala dictara sentencia por un caso de homicidio.

Se trata de Esvin N., quien fue condenado a 15 años de prisión inconmutables.

