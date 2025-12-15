Juzgado liga a proceso a siete implicados en millonario desfalco al CHN

El Juzgado Segundo Penal, a cargo del juez Mario Hichos, ligó a proceso penal este lunes 15 de diciembre a siete implicados en el caso por el desfalco de Q20 millones al Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

De acuerdo con la resolución del juez, Willman Rocael López Trigueros fue ligado a proceso penal por los delitos de estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.

Ana Gabriela Morales Ávila también fue ligada a proceso penal por estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.

Luis Fernando Felaez Guerra y Gustavo Adolfo Varela Martínez fueron ligados a proceso penal por el delito de abuso de autoridad.

Pedro Luis Guamuche García enfrentará proceso penal por estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad y asociación ilícita; mientras que María Fernanda Segura lo hará por los mismos delitos.

En la resolución, el juzgador también explicó que Silvia Stephanie Sánchez Ochoa, Pedro Alejandro Duque Soto y Sven Rosenhoeft deben ser presentados ante la judicatura, ya que están implicados en el caso.

Durante el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público presentó ante el juzgado una investigación sobre la existencia de una estructura criminal integrada por trabajadores y extrabajadores de la entidad bancaria, que autorizó extrafinanciamientos a 57 personas por un monto de Q400 mil a cada una.

