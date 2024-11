La CSJ cumple un mes sin elegir presidencia y observadores manifiestan su preocupación

La nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) cumple un mes sin concretar la elección de su presidente. Pero esa falta de acuerdos, a criterio de grupos de observación, podría traer inestabilidad al Poder Judicial.

La Corte de Constitucionalidad (CC) ya tuvo que intervenir en dos ocasiones para que la actual CSJ defina su presidencia. Pero ahora le fijo un plazo no mayor a cinco días para que la Corte nombre a su primer presidente.

La CSJ se encuentra actualmente bajo una presidencia interina. La misma a cargo de Carlos Rodimiro Lucero Paz, por ser el magistrado el vocal I.

El pasado domingo se contabilizaron 17 intentos fallidos por la elección del presidente. Pero desde este lunes 11 de noviembre el pleno del Poder Judicial se declaró en sesión permanente para abordar el tema, lo que podría generar otros eventos de votación para la elección del presidente.

La nueva orden constitucional se da para declarar de oficio la debida ejecución de un amparo que ordena la elección del presidente. Todo a consecuencia de un video donde Lucero Paz expresa, aparentemente, las intenciones de permanecer como presidente interino los cinco años que le corresponden a la Corte.

El presidente en funciones negó ese extremo por medio de comunicación social. Había acordado una entrevista con este medio para hablar del estado de la CSJ, retos y el contexto de esa grabación, pero a minutos de la hora pactada la canceló, indicando que la agenda del pleno sería extensa, prometiendo una reprogramación.

Inestabilidad judicial

La CSJ suele tener problemas para la elección de su presidente, no es la primera vez. Pero esto puede traer consecuencias mayúsculas para el Poder Judicial.

Al menos esa lectura mantiene Carmen Aida Ibarra, directora de Movimiento Pro Justicia.

“Lamentablemente la CSJ sigue siendo como las anteriores. Se han caracterizado en este mes por una lucha de poder que en el pasado ha conducido a la Corte a tener que recibir órdenes de la CC para cumplir sus decisiones”, explicó.

Aunque la CSJ conozca amparos y antejuicios, temas administrativos y financieros pueden quedar sin certeza por la falta de un presidente. Entre estos contratos, proyectos para el fortalecimiento del Organismo Judicial y más.

“Para los asuntos de administración del Poder Judicial; en el ámbito técnico, administrativo y financiero le corresponde a quien ejerza la presidencia. Pero el que no haya un presidente genera inestabilidad”, destacó Ibarra.

El no acordar la presidencia detonado para la analista una lucha interna por el control judicial. Tanto para agendar temas, pero también para el manejo del presupuesto de uno de los poderes de Estado.

“Si un presidente interino juega a que a mí no me mueven porque no va haber consenso, buscará hacer negocios a mediano y largo plazo. Pero eso puede ocasionar la molestia del resto de magistrados que buscaría también tener participación en toma de decisiones, eso puede generar problemas internos”.

Cambiar candidatos

Actualmente son dos los candidatos que se disputan la presidencia. Carlos Lucero Paz, que ha alcanzado cinco votos; y Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, que ha llegado a ocho votos.

Para que un magistrado se convierta en el presidente de la CSJ necesita, al menos, nueve votos a favor. Pero el no llegar a esos acuerdos con tan solo dos candidatos en un mes, obligaría a que los magistrados busquen otras opciones.

Al menos eso opina Marielos Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible. “Es preocupante el ver que no han tenido la capacidad de un consenso para la primera decisión. Se ha percibido de manera muy notable una división de los magistrados y la incapacidad de negociación”.

Fuentes que prefieren el anonimato indican que el grupo de ocho, vinculado por organizaciones a grupos de corrupción, pensarían en otros candidatos al no tener los votos necesarios para Contreras.

Entre ellos los posibles nuevos candidatos serían Gustavo Morales Duarte, Claudia Paredes y Luis Mauricio Corado. Mientras que el grupo de los cinco todavía no ha compartido el nombre de algún otro candidato que sustituya a Lucero Paz.

“Todo muestra una falta de decisiones colegiadas que son muy importantes y que a lo largo de su gestión serán vitales. Es necesario que tengan unidad en los consensos, pero ahora vemos un primer obstáculo”, añadió Fuentes.

Evaden a la prensa

Para Ibarra además que existe una falta de acuerdos dentro del pleno ha identificado condcutas semejantes a las últimas Cortes. Una de ellas, la forma en que los magistrados evaden a la prensa.

Destacando como otros presidentes de la CSJ acostumbraban rendir conferencias de prensa para explicar detalles o dudas sobre los temas que se conocían en el pleno.

Uno de los últimos presidentes de la CSJ que mantuvo esa apertura con la prensa fue el exmagistrado Gabriel Medrano. Luego de eso las últimas Cortes se han escudado en comunicados de prensa y una vocería que no puede resolver todas las dudas que surgen ante la opinión pública.

“La CSJ sigue con prácticas oscuras como no dar información y no dar la cara a la opinión pública ante los medios de comunicación. Si bien el presidente ha dado algunas respuestas, pero la Corte como tal sigue con ese tipo de prácticas”.

Además destaca que si los magistrados desean renovar la imagen y ser transparentes, la rendición de cuentas es un factor clave.

Recientemente el magistrado presidente de la Cámara de Amparo y Antejuicios, Carlos Ramiro Contreras Valenzuela emitió un oficio que restringe el conocer el avance de los casos a cargo de la cámara.

Dependencia que mantiene a su cargo solicitudes de antejuicio contra el presidente Bernardo Arévalo, la fiscal general María Consuelo Porras, diputados, jueces y otros funcionarios.

La CSJ tiene que decidir en cinco días a su primer presidente. De no hacerlo la CC dijo que los magistrados caerían en responsabilidades penales.