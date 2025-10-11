La PNC reporta 14 capturas y el decomiso de armas y droga valorada en unos Q40 millones

La PNC reporta 14 capturas y el decomiso de armas y droga valorada en unos Q40 millones

Catorce personas fueron capturadas en Escuintla, donde las autoridades les decomisaron armas y paquetes con droga.

DECOMISAN DROGA EN ESCUINTLA

Droga y otros ilícitos decomisados durante operativo en la zona 3 de Escuintla. (Foto Prensa Libre: PNC)

Tras un operativo estratégico de la Comisaría 31 en la zona 3 de Escuintla, se reportó la captura de 14 personas y el decomiso de paquetes con cocaína y arsenal, informó la Policía Nacional Civil (PNC) este sábado 11 de octubre.

Añadió que el operativo se desarrolló luego de que agentes fueran alertados por vecinos sobre la presencia de varios individuos armados dentro de una vivienda.

Entre los detenidos hay una mujer. El arsenal está compuesto por 10 pistolas de distintos calibres, cinco carabinas, tolvas y municiones diversas.

Además, en un recipiente fueron hallados 393 paquetes rectangulares.

Las pruebas de campo efectuadas por los investigadores revelaron resultado presuntivo positivo para cocaína.

“Al llegar los PNC al lugar, los sujetos intentaron huir, pero fueron rápidamente neutralizados”, destacó el informe policial.

Según la PNC, los detenidos fueron identificados como Jennifer "N", de 24 años; Luis y Juan "N", de 31; Danilo "N", de 38; Raúl "N", de 48; José "N", de 41, y Domingo "N", de 50.

También René "N", de 44; Daniel "N", de 34; Pedro "N", de 43; Edgar "N", de 28; Axel "N", de 18; Denvis "N", de 40, y Francisco "N", de 46.

“Se estableció que la droga incautada tiene un valor aproximado de Q40 millones”, amplió la PNC.

Decomisan armas Decomisan droga Escuintla 
