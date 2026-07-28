Las pesquisas que revelan cómo habría operado un notario para despojar de bienes inmuebles a sus propietarios

El Ministerio Público (MP) informó de la captura de un notario señalado de despojar de inmuebles a sus víctimas.

Añadió que las diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia se desarrollaron el lunes 27 de julio en inmuebles de las zonas 1 y 12 de la Ciudad de Guatemala.

Según el MP, la Fiscalía de Casos Especiales, en coordinación con la Policía Nacional Civil, capturó al notario Miguel Á.

De acuerdo con la investigación, el sindicado, presuntamente "abusando de la fe pública inherente a su función notarial", habría despojado de forma continua de bienes inmuebles a sus legítimos propietarios.

Según el MP, la forma de operar del sospechoso consistía en hacer comparecer en instrumentos públicos a personas fallecidas con la finalidad de "obtener un lucro injusto".

Afirmó que, durante las diligencias, el personal fiscal recabó indicios que contribuirán al fortalecimiento de la investigación y al esclarecimiento de los hechos.

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