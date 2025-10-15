Ligan a proceso a padre y madrastra por muerte a golpes de niña de 2 años en Quetzaltenango

Una niña de 2 años y 3 meses murió a causa de múltiples golpes en su residencia en la zona 1 de Quetzaltenango y un juzgado de femicidio resolvió ligar a proceso penal al padre biológico de la menor y a su madrastra, señalados como los presuntos responsables de la golpiza que le causó la muerte.

La resolución fue emitida por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Quetzaltenango, durante la audiencia de primera declaración.

El Ministerio Público detalló que Jonatan Alexisis Joachin Méndez, padre de la víctima, y Débora Araceli Mejía Díaz, su madrastra, enfrentan proceso penal por los delitos de femicidio y homicidio, conforme al grado de participación determinado por la investigación.

La menor fue localizada sin signos vitales el 2 de junio del 2025. El padre aseguró entonces que había sufrido una caída accidental. Sin embargo, un dictamen del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) descartó esa versión y concluyó que la causa de muerte fueron múltiples lesiones físicas provocadas.

Ambos sindicados fueron capturados el 30 de septiembre por investigadores de la Policía Nacional Civil, en coordinación con fiscales del MP, tras haberse emitido las órdenes de aprehensión cuatro días antes.

