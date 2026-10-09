Localizan armas y municiones en allanamientos por muerte de esposos en Sololá e investigan posible extorsión

Armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y dinero en efectivo fueron decomisados durante tres allanamientos ejecutados por la Policía Nacional Civil (PNC), y el Ministerio Público (MP), en el departamento de Sololá, como parte de la investigación por la muerte de una pareja de esposos.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 3 de octubre del 2026, cuando tres hombres armados irrumpieron en el patio de una vivienda en el caserío Central, aldea Chaquijyá, Sololá, y dispararon contra una familia. El ataque dejó muertos a Lucas González Cicigua, de 47 años, y Margarita Sicajau Palax, de 50, mientras que su hija, Lidia Victoria González Sicajau, de 26, resultó herida.

Cinco días después del ataque, las autoridades ejecutaron diligencias en Santa Lucía Utatlán, Santa Clara La Laguna y en el caserío Central, Chaquijyá, Sololá. Las pesquisas apuntan a una posible extorsión contra la familia.

Localizan armas y municiones

Durante la inspección de una de las viviendas allanadas, el MP y PNC localizaron dos pistolas, seis tolvas y 153 cartuchos. Además, fueron decomisados teléfonos celulares y Q30 mil en efectivo.

Ataque contra una familia

El ataque armado ocurrió durante la madrugada del sábado 3 de octubre, cuando la familia se encontraba en su vivienda, después de regresar de una actividad religiosa.

Según el testimonio de Edgar González Sicajau, hijo de las víctimas, alrededor de la 1 de la madrugada escucharon ruidos y pasos de personas en el patio de la casa.

Al salir, observaron a tres hombres desconocidos que portaban armas de fuego y que, sin mediar palabra, dispararon contra los integrantes de la familia.

Lucas González Cicigua y Margarita Sicajau Palax murieron durante el ataque, mientras que su hija, Lidia Victoria González Sicajau, resultó con una herida de bala en el brazo derecho y un golpe fuerte en la espalda.

La mujer fue trasladada por socorristas al Hospital de Sololá, donde quedó internada.

De acuerdo con el reporte policial, antes del ataque los desconocidos incendiaron dos microbuses. También quedó abandonada una camioneta de color azul en la que, según el hijo de las víctimas, se movilizaban los agresores.