Usan dron acuático para ubicar helicóptero que se accidentó en el lago de Atitlán

En el segundo día de búsqueda en el lago de Atitlán, donde el jueves se estrelló un helicóptero que transportaba a siete personas, los Bomberos Voluntarios utilizan drones acuáticos para tratar de ubicar la aeronave.

Los socorristas mencionaron que, por medio de la sección de rescate y salvamento acuático "Hombres Rana", realizan labores de búsqueda y localización en el área de Panajachel, Sololá.

Según la Dirección General de Aeronáutica Civil, la aeronave cayó el jueves al lago con siete personas a bordo, alrededor de las 12.35 horas. Cinco ocupantes lograron salir de la nave siniestrada y luego fueron rescatados con vida por lancheros del lugar.

Los bomberos comentaron que todavía hay dos personas desaparecidas por el accidente y que, por eso, comenzaron la búsqueda con equipo tecnológico.

Explicaron que, mediante un dron subacuático, hicieron una nueva inmersión y llegaron a 190 pies de profundidad.

Los socorristas mencionaron que las condiciones meteorológicas en el lugar son inestables, por lo que las acciones de búsqueda pueden variar.

"A través de las imágenes de referencia del dron subacuático, se harán inmersiones de buceo para poder confirmar o descartar la información visual", se señala en las redes sociales de los socorristas.

También comentaron que personal de Bomberos Voluntarios "Hombres Rana", con certificación internacional en seguridad pública y buceo, realiza las labores de reconocimiento con el equipo tecnológico.

Dron que están utilizando los Bomberos Voluntarios para tratar ubicar el helicóptero accidentado en el lago de Atitlán. (Bomberos Voluntarios)

El percance

El jueves pasado, entre las 12.35 y las 12.48 horas, un helicóptero cayó en el lago de Atitlán, frente a Panajachel.

Siete personas, seis pasajeros y un piloto, viajaban en la nave, que había partido del Aeropuerto Internacional La Aurora, en la capital.

El último registro disponible en Flightradar24 muestra que el helicóptero llevaba 18.32 minutos de vuelo y se encontraba a una altitud de 5 mil 150 pies. La imagen satelital de la plataforma situaba la aeronave sobre el lago de Atitlán, antes de que se perdiera el registro de su recorrido.

El helicóptero es un Airbus EC 30, que tenía previsto aterrizar en el helipuerto de un hotel situado en la parte norte del lago. El trayecto debía durar 30 minutos, pero la aeronave cayó al agua por causas que aún se desconocen.

Los equipos de emergencia rescataron con vida a cinco ocupantes, identificados como Andrea Lozano Ardón de Sittenfeld, Diego Díaz, César Enrique Morales Catú, Cáterin Victoria Chay Carrillo y Sandra Natali Santizo Romero.

De acuerdo con el parte policial, los sobrevivientes se encontraban estables después del rescate.

Las dos personas desaparecidas fueron identificadas como Jorge Rodolfo Maldonado, piloto del helicóptero, y Pablo José Polanco Agustín, pasajero.

La PNC indicó que ambos permanecían atrapados en el interior de la aeronave, según la información recibida de los equipos de rescate.

La profundidad estimada del helicóptero representa uno de los principales desafíos para los equipos que buscan a las dos personas desaparecidas.

LECTURAS RELACIONADAS Los nuevos detalles revelados por la PNC sobre el helicóptero que cayó en el lago de Atitlán

Vuelos previos del día

La plataforma Flightradar24 registró que el helicóptero comenzó sus operaciones de la mañana del jueves con un recorrido entre el Aeropuerto Internacional La Aurora y Antigua Guatemala.

El primer despegue quedó registrado a las 9.18 horas y el aterrizaje, a las 9.33 horas. La plataforma consignó una duración de 17.54 minutos.

El segundo vuelo correspondió al mismo trayecto. La aeronave despegó de La Aurora a las 11.41 horas y regresó a las 11.54 horas, según los registros proporcionados.

Después de esos dos recorridos, el helicóptero emprendió su último viaje hacia el lago de Atitlán.