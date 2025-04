Luis Pacheco denuncia una persecución política en su contra y afirma que “no es un terrorista”

Luis Pacheco, actual viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, dio sus declaraciones este 23 de abril, tras ser capturado y enviado a una audiencia donde le notificaron los motivos de su detención.

Tras salir de la audiencia, Pacheco afirmó que su captura se trata de una "persecución política" y manifestó que, cuando era presidente de los 48 Cantones, "actuó por una decisión colectiva".

“No soy un delincuente, no soy un terrorista. De mi parte, estoy tranquilo y consciente de que no cometí ningún delito de los que se me acusa”, dijo Pacheco.

También aseguró que existe suficiente documentación que demuestra que, cuando se llevaron a cabo los bloqueos en 2023, "no se realizaron acciones delictivas".

Según el Ministerio Público, Pacheco es acusado de los delitos de asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia.

El Juzgado de Turno ha programado la audiencia de primera declaración para las 19.00 horas de mañana, 24 de abril, y las 7.00 horas del viernes 25.

Tanto Luis Pacheco como Héctor Chaclán permanecerán en carceletas de Torre de Tribunales.

