Madre e hijo son detenidos en la zona 7; los vinculan con la mara 18

En la colonia Landívar, zona 7 capitalina, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Claudia N., de 45 años, y a su hijo Jeferson N., 24, a quienes se vincula con una clica de la mara 18.

Según la División Especializada en Investigación Criminal de la PNC, ambos ostentarían el rango de informantes dentro de esa estructura criminal.

En la vivienda fueron localizados una pistola ilegal, tres tolvas, 18 bolsas con marihuana, 27 municiones de diferente calibre, tres teléfonos celulares y cinco radiotransmisores, que habrían sido utilizados para comunicarse con otros integrantes de la clica.

No es la primera vez que Jeferson es detenido; registra un antecedente policial por ebriedad y escándalo, ocurrido en el 2019.

La PNC informó que el caso continúa bajo investigación para esclarecer su posible participación en otros hechos delictivos relacionados con la mara 18.