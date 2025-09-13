Madre e hijo son detenidos en la zona 7; los vinculan con la mara 18

Justicia

Madre e hijo son detenidos en la zona 7; los vinculan con la mara 18

En el allanamiento se localizó una pistola ilegal, varias bolsas con marihuana, municiones y radiotransmisores, que madre e hijo habrían utilizado para comunicarse con integrantes de la pandilla.

Agentes de la PNC capturan a madre e hijo en la colonia Landívar, zona 7 capitalina. (Foto Prensa Libre: PNC)

En la colonia Landívar, zona 7 capitalina, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Claudia N., de 45 años, y a su hijo Jeferson N., 24, a quienes se vincula con una clica de la mara 18.

Según la División Especializada en Investigación Criminal de la PNC, ambos ostentarían el rango de informantes dentro de esa estructura criminal.

En la vivienda fueron localizados una pistola ilegal, tres tolvas, 18 bolsas con marihuana, 27 municiones de diferente calibre, tres teléfonos celulares y cinco radiotransmisores, que habrían sido utilizados para comunicarse con otros integrantes de la clica.

No es la primera vez que Jeferson es detenido; registra un antecedente policial por ebriedad y escándalo, ocurrido en el 2019.

La PNC informó que el caso continúa bajo investigación para esclarecer su posible participación en otros hechos delictivos relacionados con la mara 18.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

