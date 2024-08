Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no comparten las declaraciones del presidente del Organismo Judicial (OJ), Óscar Cruz, quien los señaló de querer entorpecer las comisiones de postulación para permanecer en sus puestos, pero admiten que existen conflictos internos en el Poder Judicial.

Óscar Cruz, presidente de la CSJ y el Organismo Judicial (OJ), declaró que las disputas comenzaron en marzo pasado por el control financiero de la Corte. Fricciones que se han agudizado por sus intenciones que seguir ocupando las magistraturas, declaró Cruz.

Los magistrados de la CSJ señalados por el presidente del Poder Judicial integran la comisión de postulación para la Corte de Apelaciones que se reunió este jueves 15 de agosto. Instancia en donde reconocieron los conflictos, pero evitaron profundizar en los mismos.

La disputa entre el presidente del OJ y el resto de magistrados de la CSJ quedó expuesta en un intercambio de comunicados de prensa divulgados por el departamento de Comunicación Social del OJ, pero escalaron luego de que el presidente Cruz advirtió que sus colegas buscan entorpecer el trabajo de las comisiones de postulación.

El punto central comenzó por la propuesta de sede de las postuladoras, tanto de Apelaciones como de CSJ, en donde los magistrados acuerpados por abogados buscan que el Palacio de Justicia sea la sede, pero en comunicaciones oficiales, el presidente del OJ descartó la propuesta por temas de espacio, logística y por no tener recursos económicos para hacerlo.

Conflictos y mala imagen

Durante la reunión de la postuladora de Apelaciones en donde la sede volvió a acaparar la parte inicial de la comisión, el presidente de la mesa, Raúl Arévalo, propuso exponer notas de prensa que ponen en evidencia la disputa a lo interno del OJ. Pero su sugerencia, encaminada en encontrar acuerdos para definir una sede, fue rechazada por los magistrados de la CSJ.

Elvia Velásquez, magistrada de la CSJ y quien ocupa la vocalía primera, dijo que la postuladora debe de ser independiente, argumentando que los conflictos del Poder Judicial no deben de ser expuestos ante la comisión.

“No podemos traer a esta mesa discusión temas totalmente ajenos. De si hay razón o no de hacer los comunicados, ese un tema que compete allá, al OJ, son conflictos que se discuten en el OJ”, indicando que las notas de prensa sobre el tema “no pueden ser objeto de calificación en esta comisión”.

Para Benicia Contreras, también magistrada de la CSJ, las notas de prensa no pueden ser objeto discusión en la comisión por no ser comunicaciones oficiales. Destacando que ciertos mensajes podrían tratar de machar la imagen del Poder Judicial.

“No debería de estarse haciendo ninguna presentación de naturaleza periodística porque al final lo que se trata es desgastar una imagen del OJ, ese es el objetivo”, añadió.

La magistrada no compartió las publicaciones que pusieron en evidencia la disputa interna del OJ. Un intercambio de comunicados entre los 12 magistrados de la CSJ con el presidente del OJ, quien brindó declaraciones posteriormente a la prensa.

#Ahora



Los magistrados de la CSJ, qué integran la postuladora de Apelaciones, emiten comunicado y exhortan al presidente del @OJGuatemala, Oscar Cruz, no hablar de temas administrativos luego que él descartó que la CSJ pueda ser sede de las postuladoras. pic.twitter.com/tbx4k7S5VW — Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) August 14, 2024

“La imagen del OJ de por sí se mantiene desgastada porque así quieren que esté, una imagen desgastada. No es porque la tengamos, la gente del OJ es gente proba, pero como eso no vende, tenemos que decir cosas fuera de lugar, cosas que realmente golpean, y golpean no a las personas terceras que están como espectadores, nos golpea a nosotros, a los que trabajamos en el OJ”, refirió.

El magistrado Carlos Rivera también se pronunció sobre el tema, indicando que las cuestiones internas del OJ no deberían de exponerse en la postuladora que trabaja en la nominación de aspirantes a salas de apelaciones.

“Son cosas que no debemos ventilar aquí (…) me da pena que esto haya sucedido”, indicó el magistrado, solicitando que se tome por oficial un acta del pleno de la CSJ que decidió proponer el Palacio de Justicia como sede.

Posible conflicto de intereses

Lugo de las declaraciones del presidente del OJ, el Panel de Personas Expertas Independientes para Observar la Elección de Altas Cortes en Guatemala (PEI – GT), emitió un comunicado en el que manifestaron su preocupación por la alerta que expone supuestas maniobras de los magistrados por entorpecer las postuladoras.

Los magistrados, tanto de CSJ como de Apelaciones que integran las comisiones, no tienen impedimento en buscar una reelección. Pero el grupo de observación internacional estima, que de llegar a hacerlo, los funcionarios judiciales podrían incurrir en un escenario de conflicto de intereses.

“En observancia a los estándares internacionales, el panel llama la atención sobre el conflicto de interés que supone la postulación de los actuales comisionados como aspirantes a las magistraturas para el periodo 2024 – 2029”.