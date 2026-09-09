Más de 30 cateos en Petén dan seguimiento a masacre en la que murieron cinco personas

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este miércoles 9 de septiembre desarrolla allanamientos en San Andrés, Petén, debido al incremento de hechos delictivos atribuidos a grupos criminales dedicados al sicariato y al narcomenudeo.

Añadió que, mediante distintas diligencias de investigación, los investigadores han identificado cómo opera una organización criminal que se autodenomina "grupo de limpieza social".

Según información preliminar, agentes de la PNC han decomisado una escopeta, un rifle y cinco celulares.

Una fuente de la PNC informó que las 37 diligencias se efectúan en seguimiento a la muerte de cinco personas en San Benito, Petén, en julio pasado, y que el hecho estaría vinculado con un grupo de presunta limpieza social ya identificado por el Ministerio de Gobernación.

En julio pasado, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que la estructura es investigada en coordinación con el Ministerio Público (MP) y que las autoridades esperan obtener resultados y efectuar capturas.

El ministro agregó en esa ocasión que, después del ataque en San Benito, varias páginas en redes sociales difundieron publicaciones en las que se atribuía el hecho al grupo investigado.

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El caso es conocido por el Juzgado de Primera Instancia Penal de San Benito, Petén.

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