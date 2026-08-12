Más de Q1 millón y miles de pesos mexicanos: capturan a hombre durante allanamiento en Huehuetenango

La Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) capturaron a un hombre durante un allanamiento en la zona 4 de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

Las autoridades informaron que al sospechoso le localizaron Q1 millón 22 mil 98, así como 128 mil 950 pesos mexicanos.

El efectivo quedó bajo resguardo de la PNC y a disposición de las instituciones correspondientes para continuar las investigaciones.

La PNC y el MP continúan las diligencias para combatir delitos en Huehuetenango.

Otras capturas

En la aldea Chichimecas, Villa Canales, fue detenido un presunto pandillero del Barrio 18. Además, se le incautaron un arma de fuego, que portaba de manera ilegal, y un chaleco antibalas.

Según la investigación policial, el sospechoso habría planificado un ataque armado.

En la zona 1 de Escuintla, la Policía cumplió una orden de aprehensión contra un hombre señalado de asociación ilícita, conspiración para hurto y hurto.

Agentes de la División de Seguridad Turística arrestaron en la zona 5 de Huehuetenango a un hombre acusado de robo agravado.

le localizaron Q.1,022,098, además de 128,950 pesos mexicanos, cantidad que quedó bajo resguardo y a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias de ley.#EstamosCumpliendo#ProtegerYServir pic.twitter.com/saYHfFBZsT — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 12, 2026

Un hombre fue detenido en La Blanca, San Marcos, por el delito de violación con circunstancias especiales de agravación.

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