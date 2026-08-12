Más de Q1 millón y miles de pesos mexicanos: capturan a hombre durante allanamiento en Huehuetenango

Justicia

Más de Q1 millón y miles de pesos mexicanos: capturan a hombre durante allanamiento en Huehuetenango

Un operativo de la PNC y el MP en Huehuetenango dejó un hombre capturado y el hallazgo de Q1 millón 22 mil 98.

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Decomiso millonario allanamiento Huehutenango

Más de Q1 millón y miles de pesos mexicanos fueron localizados durante un allanamiento en Huehuetenango. El efectivo quedó bajo resguardo de la PNC mientras continúan las investigaciones. (Foto Prensa Libre: PNC).

La Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) capturaron a un hombre durante un allanamiento en la zona 4 de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

Las autoridades informaron que al sospechoso le localizaron Q1 millón 22 mil 98, así como 128 mil 950 pesos mexicanos.

El efectivo quedó bajo resguardo de la PNC y a disposición de las instituciones correspondientes para continuar las investigaciones.

La PNC y el MP continúan las diligencias para combatir delitos en Huehuetenango.

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Otras capturas

En la aldea Chichimecas, Villa Canales, fue detenido un presunto pandillero del Barrio 18. Además, se le incautaron un arma de fuego, que portaba de manera ilegal, y un chaleco antibalas.

Según la investigación policial, el sospechoso habría planificado un ataque armado.

En la zona 1 de Escuintla, la Policía cumplió una orden de aprehensión contra un hombre señalado de asociación ilícita, conspiración para hurto y hurto.

Agentes de la División de Seguridad Turística arrestaron en la zona 5 de Huehuetenango a un hombre acusado de robo agravado.

Un hombre fue detenido en La Blanca, San Marcos, por el delito de violación con circunstancias especiales de agravación.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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