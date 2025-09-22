Melisa Palacios: qué está en juego en la audiencia del 23 de septiembre

El proceso judicial por el asesinato de Melisa Palacios Chacón continúa sin llegar a debate oral y público, pese a que el pasado 2 de septiembre de 2025 el Juzgado de Mayor Riesgo “C”, dirigido por la jueza Carol Yesenia Berganza, resolvió enviar el caso a juicio.

La decisión fue impugnada tres días después, cuando los abogados defensores de Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín presentaron dos recursos legales: una recusación contra la jueza Berganza y una apelación, lo que mantiene detenida la audiencia de ofrecimiento de pruebas.

La investigación del MP reveló que un día antes del crimen, es decir el 3 de julio del 2021, María Fernanda Bonilla sostuvo una conversación vía WhatsApp con su guardaespaldas, José Luis Marroquín, en la que habrían planificado llevar a Melisa Palacios a un lugar apartado para quitarle la vida.

El 4 de julio de 2021, Melisa Palacios Chacón sale de su vivienda en San Jorge, Zacapa, para asistir a un almuerzo de cumpleaños, pero nunca llega.

Su familia la reporta como desaparecida y se activa la Alerta Isabel-Claudina para localizarla.

El 5 de julio de 2021, un grupo de recolectores de leña halla el cuerpo de Melisa Palacios.

Según el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales, su cuerpo tenía señales de violencia y se presume que fue lapidada en el lugar.

Los peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinaron en la necropsia que la joven murió por golpes en la cabeza y descartaron agresión sexual.

Audiencia de recusación será el 23 de septiembre

El 23 de septiembre a las 9 horas se celebrará la audiencia en la que los abogados de ambas partes deberán exponer sus argumentos sobre la recusación.

Por la defensa participan los abogados Victoria Govern y Daniel Estuardo Rivera. Quienes representa a Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín respectivamente.

Al frente, la abogada Victoria Govern, defensora de Fernanda Bonilla, junto a Daniel Estuardo Rivera, abogado de José Luis Marroquín, durante la audiencia del 2 de septiembre de 2025. (Foto, Prensa Libre)

Mientras que por la parte acusadora intervienen el fiscal Billy Alexander Exón, de la Fiscalía contra el Femicidio del Ministerio Público, junto con el abogado Juan Carlos Aquil del Instituto de la Víctima, en representación de Anabela Chacón, madre de la víctima.

Al centro el fiscal Billy Alexander Exón, de la Fiscalía contra el Femicidio del Ministerio Público, junto con el abogado Juan Carlos Aquil (derecha) del Instituto de la Víctima. (Foto, Prensa Libre)

Fernanda Bonilla porqué su abogado presentó la recusación

La defensa argumenta que la jueza Carol Berganza habría externado opinión y rechazado la aceptación de cargos planteada por los acusados. Sin embargo, tanto el Ministerio Público como el Instituto de la Víctima aseguran que este señalamiento es falso.

De acuerdo con el abogado, el 2 de septiembre no se estaba conociendo la aceptación de cargos como tal, sino si procedía programar una audiencia específica para ello. La jueza, amparada en la ley, decidió dar prioridad a la audiencia intermedia, la cual había sido suspendida en varias ocasiones desde el 2021.

Además, se recordó que los sindicados ya habían solicitado acogerse a la figura de aceptación de cargos en febrero de este año, pero luego se retractaron. Según el artículo 491 nónies del Código Procesal Penal, tras una retractación, los procesados pueden volver a aceptar cargos, pero pierden los beneficios de reducción de pena, y el expediente debe continuar en la vía ordinaria.

Momento en el que la jueza Carol Berganza rechaza verbalmente la recusación oral presentada por la abogada Victoria Govern, defensora de Fernanda Bonilla, durante la audiencia del 2 de septiembre de 2025. (Video, Prensa Libre)

Por esa razón, explican los querellantes, la jueza no rechazó la aceptación de cargos, sino que difirió la decisión, lo cual no constituye causal válida de recusación.

Magistrados a cargo de resolver la recusación

La recusación será conocida por la Sala Primera de Mayor Riesgo, integrada por los magistrados Miriam Regina Brolo Salazar de Córdova (presidenta), Marco Tulio Pérez Lemus (vocal I) y Jorge Emilio Morales Quezada (vocal II). Estos jueces fueron electos por el Congreso de la República en octubre de 2024.

La sala deberá determinar si existen motivos válidos para apartar a la jueza Berganza del caso. Según fuentes judiciales, el fallo podría emitirse el mismo día de la audiencia, aunque también podría demorarse en función de la deliberación de los magistrados.

Qué ocurriría si se acepta la recusación contra la jueza Carol Berganza

La Ley Orgánica del Organismo Judicial establece que cuando una recusación es aceptada, el juez debe ser apartado del caso y sustituido por otro, de acuerdo con el orden numérico de los juzgados competentes.

En este escenario, el caso pasaría a manos de la jueza de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz, magistrada que ha sido cuestionada en el pasado por beneficiar a políticos y empresarios en casos de alto impacto por corrupción en Guatemala.

Entre sus resoluciones más polémicas se encuentran el cierre de procesos contra Gustavo Alejos, Manuel Baldizón, Alejandro Sinibaldi y Blanca Stalling.

Situación de la apelación

Por otro lado, la apelación presentada por la defensa de Fernanda Bonilla también deberá ser conocida por una sala de apelaciones, que notificará posteriormente su resolución.

Este recurso es independiente de la recusación, pero ambos deben resolverse antes de que el proceso pueda avanzar.

Un proceso marcado por retrasos

El expediente judicial por la muerte de Melisa Palacios Chacón se ha extendido durante cuatro años y ha enfrentado múltiples retrasos. Inicialmente, el caso estuvo en un juzgado de Zacapa, luego pasó a un tribunal de Chiquimula y finalmente, en 2025, fue trasladado a la ciudad de Guatemala, donde quedó bajo la competencia del Juzgado de Mayor Riesgo “C”.

Hasta que no se definan los recursos legales planteados por la defensa, el proceso permanecerá en espera, sin fecha para reanudar la audiencia de ofrecimiento de pruebas ni para confirmar el inicio del juicio oral y público.