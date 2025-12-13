Menores de edad son asesinados en hotel de Jalapa: Cámara de seguridad capta a los presuntos sicarios

La Policía Nacional Civil (PNC) realiza las investigaciones correspondientes para determinar los motivos por los cuales fueron asesinados dos menores en un hotel ubicado en la cabecera departamental de Jalapa.

Los adolescentes, de 14 y 16 años, fueron atacados por un hombre que ingresó al establecimiento y se dirigió hacia donde se encontraban. Les disparó en repetidas ocasiones ante la mirada de otras personas que se hallaban en el lugar.

Por medio de un video captado por una cámara de vigilancia ubicada afuera del hotel y que ha sido difundido en redes sociales, se observa el momento en que dos hombres, a bordo de una motocicleta, se estacionan frente al establecimiento. En las imágenes se distingue que el conductor viste sudadero gris, pantalón negro, gorra blanca y tenis negros. El presunto sicario, que desciende del vehículo, lleva sudadero azul, pantaloneta del mismo color, tenis blancos y gorro negro.

En la grabación también se ve a dos jóvenes —un hombre y una mujer— ingresar al lugar. En ese momento, el presunto homicida se baja de la motocicleta y corre entre los jóvenes para entrar al establecimiento. Segundos después, ambos jóvenes salen corriendo del hotel y, tras ellos, se observa al atacante huir del sitio para subirse rápidamente a la motocicleta, en la que lo espera su cómplice. Ambos escapan de la escena del crimen.

El hecho ocurrió a las 21.35 horas del pasado 12 de diciembre.

En el vídeo captado por una cámara de seguridad y difundido en redes sociales se observa el momento en que el presunto atacante ingresa al hotel para asesinar a dos adolescentes que se encontraban en el interior del establecimiento. (Video Prensa Libre: Redes Sociales).

Realizan investigaciones

Según investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), existen diversas hipótesis relacionadas con el hecho. Una de ellas apunta a las pandillas o al cobro de extorsiones en la cabecera departamental de Jalapa. No obstante, las pesquisas continúan para esclarecer las verdaderas causas.

De acuerdo con el informe de los Bomberos Voluntarios de la localidad, quienes atendieron la emergencia, al llegar al lugar encontraron a los dos adolescentes tirados en el suelo, con múltiples impactos de arma de fuego.

Al efectuar la evaluación correspondiente, constataron que ninguno de los dos presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso al Ministerio Público (MP) para las diligencias respectivas. El ente investigador indicó que el caso ya se encuentra bajo investigación.

Temor de la población

Vecinos de la localidad han expresado su temor a las autoridades ante el aumento de hechos violentos.

Durante la madrugada del pasado 8 de noviembre, en el barrio Las Camelias de la cabecera departamental, fueron asesinados Baldomero González y su hijo Sergio González Nájera. Ambos eran conocidos en la localidad: el primero, como líder católico de la comunidad; el segundo, como integrante de un grupo de jóvenes que colaboraban en la parroquia.

Los cuerpos de las víctimas fueron localizados en su vivienda, donde también hallaron a otros familiares atados de pies y manos.