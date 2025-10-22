Capturan en Jalapa a alias “el Chucky”, presunto integrante de banda de saqueadores

Jhony “N”, de 18 años, alias “Chucky”, fue recapturado en el barrio La Esperanza, Jalapa, cuando portaba un arma de fuego hechiza y dos municiones para escopeta, informó este miércoles 22 de octubre la Policía Nacional Civil (PNC).

Según el informe policial, el detenido tiene un antecedente por el delito de robo, de fecha 17 de mayo, cuando fue localizado en el interior de un negocio.

Además, tiene una denuncia de fecha 17 de octubre, en la que se le sindica de otro robo en una venta de gas propano.

“También es investigado por su presunta participación en una banda de saqueadores que opera en distintos sectores de Jalapa”, afirmó la PNC.

Otra captura

En otro caso, la PNC reportó que en el kilómetro 136 de la ruta al Atlántico, caserío Río Hondo, municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa, fue capturado el guardia de seguridad privada José “N”, de 36 años.

El capturado fue sorprendido cuando, presuntamente bajo efectos de licor, portaba una escopeta, cuya tenencia no coincide con los datos del arma de fuego.

