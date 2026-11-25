En el kilómetro 153 de la ruta RD-4, en Santa Lucía Utatlán, Sololá, agentes de la División de Protección a la Naturaleza capturaron a un hombre y le decomisaron armas y municiones.

La detención de Samuel “N”, de 39 años, se registró el 24 de noviembre durante un operativo en el marco del Plan Pinabete.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), el hombre fue sorprendido cuando transportaba en el baúl de un automóvil modelo 2017, con placas P-648KGM, tres carabinas, mil municiones, seis tolvas y un celular, sin contar con la documentación legal correspondiente para las armas y municiones.

La PNC afirmó que las investigaciones continúan para establecer la procedencia de las armas, cuyo destino final se desconoce.

Las averiguaciones permitirán determinar si existe algún vínculo entre el detenido y estructuras criminales, agregó la PNC.

Otras capturas

En otro caso, la PNC informó que investigadores policiales y fiscales del Ministerio Público efectuaron un allanamiento en un inmueble de la colonia Lomas de Santa Faz, zona 18, donde capturaron a cuatro presuntos integrantes de la mara Barrio 18, identificados como Juan “N”, de 22 años, alias “Mono”; Denilson “N”, de 21, alias “Frijol”; Marco “N”, de 32, alias “Colocho”, y Elena “N”, de 42, alias “Dalia”.

En el inmueble fueron incautados una carabina y tres pistolas ilegales, seis tolvas, 148 municiones, cuatro chalecos antibalas, 41 envoltorios con marihuana y una motocicleta con placas P-646LBZ, que fue robada el 10 de noviembre en la plaza Barrios, zona 1, según la PNC.

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“Se estableció que estos terroristas, hace un mes y medio ocuparon la casa que fue allanada, luego de amenazar de muerte a su propietario. La utilizaban como refugio para almacenar drogas y desde esta vivienda planificaban crímenes en contra de la población”, afirmó la PNC.

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