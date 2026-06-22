Mingob explica qué habría originado tensión en Sipacate, donde vehículos fueron quemados

En redes sociales circulan videos en los que se observan vehículos quemados en Sipacate, Escuintla, y un ambiente de tensión este lunes 22 de junio.

En ese sentido, el Ministerio de Gobernación (Mingob) aclaró que los hechos registrados en un sector de la aldea El Naranjo, en ese municipio, no corresponden a una diligencia de allanamiento.

“Lo que existía era un requerimiento de apoyo de seguridad perimetral solicitado a la Policía Nacional Civil (PNC) en el marco de una diligencia ordenada por autoridad competente”, explicó.

El Mingob añadió que durante el desarrollo de los hechos se registró una situación de tensión vinculada con un conflicto de tierras entre particulares, en la cual se reportaron daños a vehículos, detonaciones de arma de fuego y una persona lesionada, quien fue trasladada a un centro asistencial y se encuentra estable.

Afirmó que la PNC mantiene presencia preventiva en el área, con el objetivo de resguardar la vida e integridad de las personas, prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar el orden público.

“También se informa que no existen personas retenidas en la subestación policial de la aldea El Paredón ni en poder de vecinos, de acuerdo con la información verificada hasta este momento”, añadió el Mingob.

La cartera hizo un llamado a la calma y subrayó que cualquier conflicto relacionado con tierras debe resolverse por las vías legales correspondientes, sin recurrir a hechos de violencia.

Agregó que la institución se mantiene en coordinación con el Ministerio Público (MP) para las diligencias de investigación que correspondan.

Esto lo informó luego de que en redes sociales circulara el rumor de que los vehículos quemados pertenecían a la PNC y al MP cuando las autoridades se disponían a efectuar un allanamiento.

En declaraciones a La Red, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó que la situación se derivó de un problema entre un grupo de pobladores y una empresa por la disputa de unos terrenos donde se efectuaría una diligencia judicial.

Añadió que hubo vehículos incendiados e indicó que no hubo fiscales ni policías retenidos. Tampoco hay autopatrullas con daños, aunque las autoridades aún recaban información para saber cuál es el fondo del problema.

#LaRedInforma | Conflicto por la disputa de terrenos entre pobladores y una empresa derivó este lunes en el incendio de vehículos en Sipacate, Escuintla, según confirmó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. Autoridades ya investigan lo ocurrido. pic.twitter.com/Mhk6qppdzg — La Red (@Lared1061) June 22, 2026

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