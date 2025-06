Ministerio de Cultura decidió no judicializar parque Bicentenario de Cobán pese a tener conocimiento de fallas

Luego de conocerse las denuncias presentadas al Ministerio Público (MP) por la Contraloría General de Cuentas (CGC), debido a las deficiencias encontradas en el Parque Bicentenario, construido en Cobán, Alta Verapaz, tras una auditoría realizada por el ente fiscalizador, la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, afirmó a los medios de comunicación en el Palacio Nacional de la Cultura que efectivamente tenían conocimiento de que dicho parque se inundaba, pero prefirieron no judicializar la obra, ya que se corría el riesgo de perderla en su totalidad.

“Miren, referente al Parque Bicentenario de Cobán, sabemos que ha sido muy mediático, pero, por favor, quiero que tengan en cuenta: es un proyecto que se inició en el gobierno anterior. Nosotros lo recibimos ya con más del 80% de ejecución, solo faltaba un 20%. Sabíamos muy bien que se inundaba, pero, al sopesar si lo judicializábamos, se perdía todo. Entonces, pensando en el beneficio para la comunidad que lo usa, decidimos continuarlo, sabiendo que nos va a tocar a nosotros arreglarlo, porque se hizo mal y estuvo mal desde el inicio”, afirmó Grazioso.

Según la ministra, a pesar de tener conocimiento de estas deficiencias, se tomó la decisión de recibir el parque y evaluar las posibles alternativas y soluciones para recobrar su funcionalidad.

“Creo que es nuestra obligación como servidores públicos dar el mejor servicio posible y tratar de rescatar las cosas que, a la larga, benefician a muchas personas. Por eso fue que lo continuamos. Estamos trabajando con el alcalde y también con el Ministerio de Comunicaciones, porque realmente lo que pasa es que el agua entra. Entonces, tenemos que ver cómo hacer para que no entre y conducirla a un lado que, a la larga, va a permitir dar a la carretera. Entonces, no es algo que solo se hace así nomás”, aseguró.

La funcionaria aseguró que no solo hay que pensar en lo negativo, sino también en el lado positivo y en el beneficio que el parque puede dar a la población en la época no lluviosa. También aclaró que si este hubiera tenido un porcentaje menor de ejecución, habría sido cancelado por el ministerio.

“Hay que pensar en lo positivo, en cómo lo han usado en época de secas y cómo lo pueden seguir usando en época de secas hasta que logremos eliminar ese problema. No se hicieron los estudios correspondientes en su momento, al parecer no los exigieron, por eso no los hicieron pero eso es un grave error. Hay que hacer estudios de suelos y de conducción de aguas y todo para que no pasen estos problemas. Pero es lo que le puedo decir, definitivamente: si hubiera sido una obra que tenía un 20 o 30% de ejecución, la cancelamos”, puntualizó.

Denuncia de la Contraloría

El pasado 23 de junio la Contraloría General de Cuentas, anuncio que luego de una auditoria e inspección realizada en las instalaciones del Parque Bicentenario de Cobán, Alta Verapaz, se detectaron varias anomalías y deficiencias en la construcción de la obra.

Según el informe de la Contraloría, durante la visita de verificación técnica se observó que varias áreas del parque estaban inundadas, entre ellas: el teatro, el acceso a los camerinos, el área frente a los graderíos, la cancha sintética, la zona de esculturas, la cuneta perimetral, el área verde detrás de las clínicas y la fosa séptica, donde se observaron marcas que evidencian el nivel alcanzado por el agua.

Los pozos de absorción estaban completamente llenos a nivel del suelo, aunque la empresa constructora intentaba realizar trabajos de drenaje del agua de la fosa séptica con equipo de bombeo.

De lo observado en el campo se evidenció lo siguiente:

Los pozos de absorción estaban en su capacidad máxima

Las rejillas de los canales de conducción estaban al nivel de la rasante del suelo, sin evacuación aparente, y el área verde presentaba saturación

Las áreas con piso de caucho del gimnasio al aire libre y los juegos lúdicos presentaban serios daños, a pesar de que aún no han sido utilizados por la población

Los muros del pabellón y la escalinata interactiva estaban inundados

El informe indica que todas estas anomalías y deficiencias se deben a que no se contempló la posibilidad de inundaciones durante el diseño y planificación. Por ello, es evidente que el teatro al aire libre se encuentra estructuralmente comprometido, lo que representa un peligro para la población que utilice el centro recreativo.

Finalmente, la Contraloría estableció que las instalaciones deportivas y recreativas del Parque Bicentenario de Cobán no cuentan con mecanismos efectivos para drenar el agua pluvial ni evacuarla, ya que el suelo no es capaz de absorber ni drenar la escorrentía, lo que pone en riesgo la cimentación de los distintos módulos que integran el parque, provoca su deterioro e impide que la población haga uso de estas instalaciones.

Según la Contraloría, el Ministerio de Cultura y Deportes no entregó ningún estudio hidrogeológico como parte del expediente del proyecto. Sin embargo, indica que la obra fue recibida “a entera satisfacción” el 18 de diciembre de 2024 por esa cartera, cumpliendo —según la institución— con todos los controles administrativos y técnicos.

Por tal motivo, se interpusieron las denuncias contra el viceministro José Joaquín Aguilar Chang y Mario Luis Prado Lopez exviceministro de Cultura y Deportes del gobierno de Alejandro Giammattei, a quienes se les dedujo responsabilidad en cuanto a la construcción y recepción de la obra, así como por su apertura sin contar con las condiciones adecuadas.

Adjudicación de la Obra

La obra fue adjudicada en junio de 2022 a la empresa Constructora HV, por un valor de Q25 millones 700 mil. Sin embargo, al concluir la obra el costo ascendió a un total de Q28 millones 778 mil 493.20.

La Constructora HV es propiedad de Christian Estuardo Vaides Fión, alias “el Tuerto”, quién fue capturado en el mes de abril del 2025 en Colombia por sus presuntos nexos con una red de narcotráfico.

Tras las gestiones correspondientes entre el Ministerio de Cultura y Deportes y la empresa constructora, el Parque Bicentenario de Cobán, Alta Verapaz, fue inaugurado el 4 de abril de 2025, coincidentemente el mismo día en que Christian Estuardo Vaides Fión fue capturado en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, Colombia, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Panamá.

No obstante, un mes después de inaugurado el parque se inundó con las lluvias que cayeron en la localidad, lo que originó las denuncias por parte de la ciudadanía y que generaron la auditoria de la Contraloría General de Cuentas, que concluyeron con las anomalías detectadas y las denuncias presentadas ante el Ministerio Público.

Antes de que la Contraloría General de Cuentas presentara las denuncias sobre este caso el viceministro de Cultura y Deportes, José Aguilar Chang, afirmo que la actual administración llevaría a cabo los estudios correspondientes para identificar la causa de la inundación, ya que no se trata únicamente de un problema de drenajes. También indicó que se investigará si existe responsabilidad legal por parte de las autoridades anteriores, debido a la omisión de estos estudios. Además, se prevé que los nuevos análisis serán financiados con recursos del ministerio y de la municipalidad local.