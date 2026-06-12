Misión de expresidentes resalta avances en la democratización de la justicia en Guatemala

La misión de observación del Instituto de Clima, Democracia e Inclusión (CDI), liderada por exmandatarios latinoamericanos, concluyó este viernes 12 de junio su segunda visita a Guatemala y destacó un "avance importante" en la democratización de los órganos judiciales y la consolidación de la Fiscalía General, aunque advirtió que persisten retos institucionales.

El expresidente costarricense y fundador del CDI, Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), resaltó el relevo en la cúpula del Ministerio Público (MP) y del sistema de justicia, en el marco de la supervisión que la entidad efectúa sobre los procesos de designación de altas autoridades en el país.

"El cambio en la Fiscalía General es notable, no solo por el proceso democrático y oportuno que se llevó adelante para hacer esta elección, sino porque representa un cambio real para la sociedad guatemalteca, que hoy respira más tranquila en este ámbito. Felicitamos esos avances; no obstante, hay que llamar la atención sobre muchas otras circunstancias en las que se debe seguir trabajando", puntualizó Alvarado Quesada.

Esta segunda delegación del 2026 da continuidad a un diálogo iniciado en febrero pasado para evaluar los efectos de los relevos en la Corte de Constitucionalidad (CC), el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía General, además de vigilar las próximas designaciones en la Contraloría General de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia.

Los resultados de la misión internacional subrayan que el fortalecimiento democrático de las instituciones guatemaltecas requiere avances constantes. En sus conclusiones, la delegación remarcó la urgencia de mantener la vigilancia internacional sobre las comisiones de postulación para resguardar la idoneidad de las futuras autoridades judiciales.

Ante este panorama, Alvarado Quesada apeló a la ciudadanía, la sociedad civil y los distintos sectores del país para que continúen involucrándose en el fortalecimiento institucional de una nación plural que cuenta con el respaldo de la comunidad internacional en su ruta democrática.

Durante el 2026, Guatemala enfrenta un ciclo de relevos institucionales que abarca tanto los procesos concluidos en el sector justicia como las designaciones pendientes en la Contraloría General de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, en septiembre se producirán cambios en la jefatura de la Superintendencia de Bancos, órgano supervisor del sistema financiero, y en la presidencia del Banco de Guatemala.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.