MP afirma que desiste de continuar proceso contra periodistas y columnistas de elPeriódico

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MP afirma que desiste de continuar proceso contra periodistas y columnistas de elPeriódico

El Ministerio Público informó que efectuó el proceso correspondiente para desistir del caso contra periodistas y columnistas de elPeriódico.

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MINISTERIO PÚBLICO

Sede del Ministerio Público en la ciudad de Guatemala. (Foto ´Prensa Libre: Hemeroteca ´PL)

El Ministerio Público (MP) informó este lunes 8 de junio que desistió de la denuncia contra periodistas y columnistas de elPeriódico, caso que había sido presentado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

“Así es, se realizó el proceso correspondiente para desistir”, afirmó el ente investigador al ser consultado.

El 2 de junio recién pasado, un grupo de periodistas pidió a la Corte de Constitucionalidad (CC) que se respete la libre expresión, durante una audiencia convocada por esa instancia judicial para analizar una petición del MP que buscaba reactivar un proceso penal en su contra, el cual los comunicadores calificaron de persecución.

La Feci pretendía que un grupo de periodistas y columnistas del extinto diario elPeriódico fuera investigado por el delito de obstrucción a la justicia tras haber opinado sobre las anomalías judiciales en el caso de su fundador, el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín.

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La Fiscalía argumentaba que las publicaciones dañaron el “honor” de la exfiscal general Consuelo Porras (2018-2026), pero ni los fiscales ni la exfuncionaria se presentaron a la audiencia del 2 de junio, a pesar de haber impulsado el recurso.

En este asunto, el Juzgado Quinto Penal, la Sala Tercera de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia ya habían ratificado que el caso no podía dirimirse por la vía penal, sino exclusivamente mediante un Tribunal de Imprenta, amparado en la Ley de Emisión del Pensamiento.

Para leer más: El emotivo discurso de Meryl Streep a Jose Rubén Zamora durante gala de los Premios Albies en Londres

Desde marzo del 2023, el MP buscaba procesar a media docena de comunicadores por las notas publicadas sobre el juicio contra el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín.

Entre el 2019 y el 2023, al menos 50 personas, entre periodistas, jueces, fiscales y activistas, abandonaron Guatemala tras denunciar persecución política en su contra.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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