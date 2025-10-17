MP allana el Ministerio de Gobernación por fuga de 20 pandilleros de la cárcel Fraijanes 2

El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos y en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana, ejecutó este viernes 17 de octubre allanamientos en tres departamentos, como parte de la investigación por la fuga de reclusos en la cárcel de Fraijanes 2, informaron fuentes oficiales.

Uno de los operativos se realizó en la sede central del Ministerio de Gobernación, en seguimiento a la evasión de 20 pandilleros vinculados a la organización criminal Barrio 18.

Fuentes cercanas al caso indicaron que, al inicio de la diligencia, hubo resistencia por parte del Mingob para permitir el ingreso de los fiscales.

Otra de las diligencias tuvo lugar en las oficinas de la Dirección General del Sistema Penitenciario, ubicadas en la 17 calle, entre 8.ª y 9.ª avenida, zona 1. En ese inmueble se encuentra la oficina del director del Sistema Penitenciario.

Durante el procedimiento, la Policía Nacional Civil y el MP cerraron temporalmente el paso vehicular en ese tramo.

De momento, el MP no ha dado mayores detalles sobre las diligencias, pero fuentes de la Fiscalía confirmaron que existe una orden de captura contra Claudia Palencia, aún viceministra de Gobernación, ya que las nuevas autoridades no han asumido el cargo.

La fuga ocurrió el pasado 12 de octubre en la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, ubicada a unos 20 kilómetros de la capital.

Según confirmación oficial, los fugados son integrantes del Barrio 18, organización considerada la más grande del hemisferio con presencia en Guatemala, El Salvador y Honduras, y que fue declarada como grupo terrorista transnacional por Estados Unidos el 23 de septiembre.

Dos días después del escape, el presidente Bernardo Arévalo de León destituyó a la cúpula del sistema de seguridad y nombró a Marco Antonio Villeda Sandoval como nuevo ministro de Gobernación. Según información oficial, la prioridad del nuevo funcionario será atender la crisis penitenciaria.

Sigue en el cargo

La Presidencia de la República informó que el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, continúa en funciones hasta que su sustituto asuma oficialmente el cargo. Conforme a la normativa vigente, mientras esté en el ejercicio del puesto, goza de inmunidad.

El pronunciamiento se dio tras conocerse que el MP realiza una serie de allanamientos en oficinas del Ministerio de Gobernación, como parte de la investigación por la fuga de 20 reclusos de la cárcel Fraijanes 2.

Las autoridades indicaron que las diligencias están en desarrollo y que aún no se cuenta con mayor información oficial al respecto.

La Presidencia hizo un llamado al MP para que las acciones se ejecuten dentro del marco legal y conforme a los protocolos aplicables. Agregaron que, una vez se cuente con datos más precisos sobre las diligencias, se ampliará la postura institucional.

Elementos de seguridad del MP resguardan la diligencia armados con fusiles de asalto, durante el allanamiento en el Ministerio de Gobernación. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Fuentes del @MPguatemala confirman que hay una orden de captura contra Claudia Palencia, todavía viceministra de Gobernación porque no han asumido las nuevas autoridades. pic.twitter.com/4M6vtb2MRh — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 17, 2025

