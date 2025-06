MP desestima y archiva denuncia de Blanca Alfaro contra magistrados suplentes del TSE

El Ministerio Público (MP) desestimó y archivó la denuncia que Blanca Alfaro, presidenta en funciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), presentó contra los magistrados suplentes de esa institución. Según el MP, ninguno de los señalamientos encuadra en el delito de incumplimiento de deberes.

Los magistrados suplentes habían sido denunciados por Alfaro por no asistir a sesiones de trabajo, en un contexto de pugna interna por la presidencia en funciones del TSE.

La denuncia fue presentada en enero pasado y señalaba a Álvaro Ricardo Cordón Paredes, Noé Adalberto Ventura Loyo, Marlon Josué Barahona Catalán, Marco Antonio Cornejo Marroquín y Pablo Adolfo Leal Oliva por incumplimiento de deberes al no asistir a varias convocatorias.

Sin embargo, el MP resolvió que los denunciados justificaron sus inasistencias, por lo que no se configuró delito alguno.

“Con los oficios detallados, los señores magistrados suplentes justifican de manera razonada su incomparecencia, ya que efectivamente solo puede convocar a pleno la mayoría de magistrados que integran ese tribunal. Por lo que el actuar de los señores magistrados suplentes no puede encuadrarse en alguno de los verbos rectores que establece el tipo penal de incumplimiento de deberes, puesto que no han omitido, no han rehusado ni han retardado algún acto propio de su función o cargo, toda vez que justifican de manera lógica y apegada a derecho los motivos de su incomparecencia”, indica la resolución del MP.

El 30 de enero, Blanca Alfaro anunció que presentaría la denuncia por la inasistencia de los magistrados suplentes a las convocatorias del pleno.

“A partir de este momento se instruye al Departamento Jurídico que a la brevedad posible y antes del mediodía se notifique al Ministerio Público para las acciones correspondientes, que, de no hacerlo, incurriría yo en un incumplimiento de deberes”, declaró Alfaro en esa ocasión.

En ese momento, el TSE atravesaba una crisis, pues al concluir el periodo de Alfaro correspondía asumir la presidencia en funciones a Gabriel Aguilera, quien no pudo hacerlo por estar investigado en el caso TREP.