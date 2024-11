MP dice que hay nueve investigaciones contra el gobierno de Alejandro Giammattei

Autoridades del MP dicen que no pueden dar detalles de los casos que investigan contra el gobierno de Giammattei, por prohibición de la Ley de Lavado de Dinero.

La fiscal general María Consuelo Porras respondió este 21 de noviembre sobre cuestionamientos de si hay investigaciones en curso contra el expresidente Alejandro Giammattei y personas cercanas durante su gobierno, como Miguel Martínez.

Las declaraciones de Porras y personal del Ministerio Público se dieron luego de una conferencia de una actividad a la que fue invitado el presidente Bernardo Arévalo, quien no asistió.

Luego de la conferencia, Porras fue cuestionada de por qué no hay investigaciones contra el exmandatario.

Porras indicó que algunos medios han indicado que no hay investigaciones contra Giammattei, pero que no es cierto.

“Si me permiten aclarar, descarten de su mente que no hay ninguna investigación. Hay bastantes. Se está investigando todo lo que el Ministerio Público tiene denuncia presentada e incluso investigaciones que se comenzaron de oficio”, aseguró Porras.

“Sí hay investigaciones. El Ministerio Público tienen el acompañamiento de agencias de los Estados Unidos, para efectos de investigación, de todos los delitos. De todos, sin excepción”, aseveró la fiscal general.

“Las agencias de Estados Unidos están trabajando con nosotros y les agradezco, porque son agencias técnicas profesionales de investigación. Nos dan el soporte y acompañamiento y tenemos unidades especialidades especializadas nosotros que trabajan con ellos”, aseveró Porras.

Dimas Jiménez, fiscal Regional de Coordinación Nacional del MP, añadió que “hay algunas investigaciones en curso”, pero se encuentran bajo reserva “por imperativo legal” de la Ley de Lavado de Dinero y el Código Procesal Penal.

Ángel Pineda, secretario general del MP, dijo que al mencionar que la Ley de Lavado de Dinero no permite dar información de los expedientes, pero argumentó que “queda claro” el ámbito de la investigación.

También indicó que se debe dejar que el “debido proceso funcione” y que el principio de inocencia no se vulnere para que las investigaciones no tengan el desenlace de casos del pasado, que no tuvieron “buenos resultados” ante los jueces.

Señaló que, por la Ley Orgánica del Ministerio Público, únicamente se puede dar información de los casos cuando el fiscal a cargo lo permite y cuando no se pone en riesgo la investigación.

Concluyó con que, por el Artículo 10 de la Ley de Lavado de Dinero, no se pueden dar más detalles, pero hay nueve investigaciones en torno al gobierno anterior.