MP imputa nuevos hechos a tres acusados del caso Piratas de la Muerte tras ampliar investigación

Tres implicados en el caso Piratas de la Muerte enfrentarán nuevos cargos, luego de que el Ministerio Público (MP) ampliara la investigación y detectara más víctimas, informaron este lunes 4 de mayo fuentes judiciales.

El juez décimo penal, Jimmi Bremmer, aceptó la solicitud del MP, por lo que los sindicados Wilder Augusto Robledo Delgado, Andrés Yoc Yac y Jairo Barrillas deberán enfrentar proceso penal por plagio o secuestro, asesinato en grado de tentativa, robo agravado y uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito.

Aunque ya eran procesados por esos delitos, la Fiscalía señaló nuevos hechos tras ampliar la investigación, los cuales habrían dejado más víctimas.

De acuerdo con las pesquisas, la estructura criminal —desarticulada en abril del 2025— se dedicaba a drogar y asaltar a usuarios de taxis. Algunas víctimas murieron por sobredosis luego de ingerir bebidas adulteradas.

La audiencia de etapa intermedia, prevista para este día, fue aplazada para el 18 de mayo, cuando se conocerán los avances de la investigación.

El 2 de julio del 2025, 15 de 16 presuntos integrantes de la estructura fueron ligados a proceso. Los hechos investigados habrían ocurrido entre enero del 2023 y agosto del 2024.

Según el MP, la organización operaba principalmente los fines de semana, a fin de mes, en quincenas y durante asuetos. Registros oficiales detallan que estaría vinculada con al menos 23 muertes.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.