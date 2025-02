MP pide retirarle la inmunidad al diputado Samuel Pérez por incidente con el congresista Bequer Chocooj

La Unidad Contra Delitos de Discriminación de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público acudió este jueves 27 de febrero a Gestión Penal de tribunales para solicitar se le retire la inmunidad al diputado Samuel Pérez.

La solicitud de retirarle el derecho de antejuicio es por el incidente con el diputado Bequer Chocooj, cuando Pérez rompió una hoja de papel dentro del hemiciclo parlamentario el 14 de enero durante la presentación del informe de gobierno de Bernardo Arévalo.

Ese día, el pleno de diputados celebró una sesión solemne para juramentar a la nueva Junta Directiva del Organismo Legislativo y recibir del presidente Arévalo el informe de gobierno, luego de un año de haber llegado a la Presidencia.

En el momento que Arévalo abandonó el Congreso, el diputado de Cabal, Bequer Chocooj, intentó acercársele para entregarle un documento, pero Pérez se lo impidió y rompió la hoja.

Según Beque Chocooj, lo que le intentó entregar al gobernante era una carta de renuncia, para que Arévalo la firmara.

El diputado Samuel Pérez en declaraciones a la prensa este jueves indicó que el incidente es un “hojicidio” y según él, “el Ministerio Público está gastando los recursos del pueblo de Guatemala por haberle roto una hoja, que si quiere yo se la pago al diputado Bequer Chocooj”

“Me parece un descaro, sobre todo porque no es por un tema de pertenencia etnolingüística, es porque él es exasesor de Alan Rodríguez, es un gran corrupto y un gran incompetente. Yo creo que el MP no debería gastar dinero del pueblo de Guatemala en perder el tiempo en eso, sobre todo cuando ha ignorado consistentemente a los pueblos indígenas y más bien ha actuado en contra de ellos, yo creo que es momento que ya deje de estar desperdiciando recursos”, afirmó.

“A mí me da exactamente lo mismo, yo ya tenía 10 antejuicios, uno más o uno menos, me da lo mismo, yo sé que ninguno tiene sustento. Si tiene diferencias políticas conmigo el diputado, las puede resolver aquí en el pleno y no tiene que estar yendo a llorar al Ministerio Público para tratar de resolverlo”, según Pérez.

“Desconozco, yo no he sido notificado de alguna situación al respecto. Sin embargo, yo soy abogado, soy respetuoso de la ley, y con base en el debido proceso es que guiaré todas mis acciones. Así lo he hecho, lo seguiré haciendo”, indicó el diputado Bequer Chocooj respecto de la solicitud contra Pérez.

Dijo que si hay discriminación, será una situación que lo determinará el juez que en su momento pueda conocer de la situación.