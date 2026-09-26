Muere presunto delincuente herido en La Reformita; suman dos casos esta semana con el “El Flaco”

Uno de los dos presuntos motoladrones que resultaron heridos de bala durante un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la colonia La Reformita, zona 12 de la capital, murió, confirmaron este sábado 26 de septiembre las autoridades.

El incidente ocurrió el viernes 25 de septiembre, cuando agentes de la Comisaría 14 intervinieron ante un posible hecho delictivo cometido por dos sospechosos que se movilizaban en motocicleta.

Según la PNC, durante la intervención los sospechosos habrían disparado contra los uniformados, quienes repelieron el ataque y los neutralizaron. Ambos hombres resultaron heridos de bala y fueron trasladados bajo custodia policial al Hospital Roosevelt.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que los agentes repelen el ataque de los dos presuntos motoladrones en la colonia La Reformita.

Este sábado, la PNC confirmó que uno de los sospechosos murió.

El Hospital Roosevelt informó que el hombre ingresó el viernes a la Emergencia y posteriormente murió. Por tratarse de un caso médico legal, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La PNC informó que ningún agente resultó herido durante el enfrentamiento y que en la escena fue localizada un arma de fuego con reporte de robo.

Otro presunto delincuente murió en la zona 11

El 24 de septiembre, otro presunto delincuente murió prensado entre un automóvil y un tráiler frente al mercado El Guarda, en la calzada Roosevelt y 1a avenida, zona 11.

“Hoy, Carlos Alberto Carrillo, apodado ‘El Flaco’, murió prensado entre un tráiler y un vehículo a cuyo conductor atacaron cerca de la cuchilla El Trébol, zona 11, con dirección al bulevar Liberación”, afirmó la PNC.

La institución añadió que a un costado de la escena quedó una pistola que, según la versión policial, fue utilizada para herir al conductor.