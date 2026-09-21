Mujer es detenida por la muerte de su sobrina, cuyo cadáver fue localizado en una carretera

Investigadores de la Sección Contra Femicidios de la División Especializada en Investigación Criminal dieron cumplimiento a la orden de captura contra Martina “N”, de 50 años, presunta responsable de la muerte de su sobrina.

La Policía Nacional Civil (PNC) detalló este lunes 21 de septiembre que la sospechosa fue aprehendida en la lotificación La Hacienda, Salamá, Baja Verapaz.

Las autoridades la señalan de homicidio, según una orden de aprehensión emitida el 7 de septiembre.

“La detenida es presunta responsable de la muerte de su sobrina, de 32 años, quien contaba con una alerta Isabel-Claudina, activada el 6 de abril”, afirmó la PNC.

Según la PNC, el 27 de abril la víctima fue localizada sin vida y en avanzado estado de descomposición en el kilómetro 167 de la ruta de San Miguel Chicaj a Rabinal, Baja Verapaz.

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La detenida fue puesta a disposición del juzgado correspondiente para solventar su situación legal, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

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