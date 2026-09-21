Mujer es detenida por la muerte de su sobrina, cuyo cadáver fue localizado en una carretera

Justicia

Mujer es detenida por la muerte de su sobrina, cuyo cadáver fue localizado en una carretera

Capturan en Salamá, Baja Verapaz, a sospechosa de la muerte de su sobrina, por quien estaba activa una alerta Isabel-Claudina.

|

time-clock

MARTINA N, SEÑALADA DE LA MUERTE DE SU SOBRINA

Martina “N” es presunta responsable de la muerte de su sobrina. (Foto Prensa Libre: PNC)

Investigadores de la Sección Contra Femicidios de la División Especializada en Investigación Criminal dieron cumplimiento a la orden de captura contra Martina “N”, de 50 años, presunta responsable de la muerte de su sobrina.

La Policía Nacional Civil (PNC) detalló este lunes 21 de septiembre que la sospechosa fue aprehendida en la lotificación La Hacienda, Salamá, Baja Verapaz.

Las autoridades la señalan de homicidio, según una orden de aprehensión emitida el 7 de septiembre.

“La detenida es presunta responsable de la muerte de su sobrina, de 32 años, quien contaba con una alerta Isabel-Claudina, activada el 6 de abril”, afirmó la PNC.

EN ESTE MOMENTO

Autopista palín-Escuintla CA-9 Sur kilómetro 44 reapertura del tramo CIV (2)

CIV proyecta atender 2 mil 300 km de red vial, pero expertos advierten déficit en cobertura actual

Right
gasolinera Dispensadores de gasolinas

Guatemala paga 40.8% más por importar hidrocarburos en el 2026, qué elevó el costo

Right

Según la PNC, el 27 de abril la víctima fue localizada sin vida y en avanzado estado de descomposición en el kilómetro 167 de la ruta de San Miguel Chicaj a Rabinal, Baja Verapaz.

Para leer más: Alerta permite capturar a señalado de la muerte de su progenitora en Escuintla

La detenida fue puesta a disposición del juzgado correspondiente para solventar su situación legal, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Alerta Isabel Claudina Baja Verapaz Homicidios en Guatemala Salamá Violencia contra la mujer Violencia en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM