Niño de 11 años encuentra arma hechiza, dispara y mata accidentalmente a su hermano en República Dominicana

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Niño de 11 años encuentra arma hechiza, dispara y mata accidentalmente a su hermano en República Dominicana

Un niño de 7 años murió tras recibir un disparo accidental de su hermano en una vivienda en República Dominicana, en un hecho que autoridades investigan como un accidente.

la Redacción

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MEX1119. GUADALAJARA (MÉXICO), 27/04/2025.- Un paciente permanece en una habitación de la Unidad de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Quemaduras del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde este viernes, en Guadalajara (México). Las quemaduras por pirotecnia, bromas que se salen de control y pugnas de grupos del crimen organizado son cada vez más comunes en adolescentes en México, alertan especialistas del Hospital Civil de Guadalajara, referente a nivel nacional en atender niños quemados. EFE/ Francisco Guasco

El niño, de 7 años, es trasladado a un hospital en República Dominicana, donde fallece tras resultar herido. (Foto ilustrativa: Prensa Libre: EFE)

Un niño de siete años murió tras recibir un disparo accidental de su hermano, de once años, en el sector Los Tanquecitos, en Boca Chica, República Dominicana.

La Policía Nacional informó que el incidente ocurrió la tarde del viernes 27 de marzo y que es investigado junto con el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias y determinar responsabilidades.

De manera preliminar, la Policía indicó que el menor de 11 años encontró un arma de fabricación casera en un terreno baldío cercano a su vivienda, mientras cuidaba chivos, y la llevó a la casa familiar.

Según las investigaciones, el hecho ocurrió dentro de una de las habitaciones, cuando el niño manipulaba el arma y se produjo el disparo.

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La madre relató a las autoridades que se encontraba en la vivienda cuando escuchó la detonación. De inmediato trasladó al menor a un centro de salud, donde falleció a causa de una herida de contacto en el cuello, según el diagnóstico médico.

Tras el incidente, un hermano mayor, de 17 años, lanzó el arma por una ventana hacia la parte trasera de la vivienda. Las autoridades recuperaron el artefacto, que contenía un cartucho calibre 12 ya disparado.

El menor de 11 años fue entregado a sus familiares y será presentado ante la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo Este, que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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