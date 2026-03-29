Niño de 11 años encuentra arma hechiza, dispara y mata accidentalmente a su hermano en República Dominicana

Un niño de siete años murió tras recibir un disparo accidental de su hermano, de once años, en el sector Los Tanquecitos, en Boca Chica, República Dominicana.

La Policía Nacional informó que el incidente ocurrió la tarde del viernes 27 de marzo y que es investigado junto con el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias y determinar responsabilidades.

De manera preliminar, la Policía indicó que el menor de 11 años encontró un arma de fabricación casera en un terreno baldío cercano a su vivienda, mientras cuidaba chivos, y la llevó a la casa familiar.

Según las investigaciones, el hecho ocurrió dentro de una de las habitaciones, cuando el niño manipulaba el arma y se produjo el disparo.

La madre relató a las autoridades que se encontraba en la vivienda cuando escuchó la detonación. De inmediato trasladó al menor a un centro de salud, donde falleció a causa de una herida de contacto en el cuello, según el diagnóstico médico.

Tras el incidente, un hermano mayor, de 17 años, lanzó el arma por una ventana hacia la parte trasera de la vivienda. Las autoridades recuperaron el artefacto, que contenía un cartucho calibre 12 ya disparado.

El menor de 11 años fue entregado a sus familiares y será presentado ante la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo Este, que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.