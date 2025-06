“No está bien”: Claudia Sheinbaum, presidenta de México, desaprueba incursión armada de los Pakal en Guatemala

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció durante la conferencia de prensa brindada este lunes en el Palacio Nacional, en Ciudad de México, sobre el enfrentamiento armado que se dio en el área fronteriza entre Chiapas, México, y La Mesilla, en Huehuetenango, entre policías del grupo Pakal y presuntos integrantes del crimen organizado, el cual inició del lado mexicano y se extendió hasta territorio guatemalteco.

En este sentido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó brevemente que “todo parece indicar que sí” los elementos de seguridad de Chiapas cruzaron a territorio guatemalteco y que “no está bien que eso haya ocurrido”.

También indicó que ha solicitado a la Secretaría de Seguridad de México que realice las averiguaciones correspondientes sobre este incidente ocurrido en la frontera con Guatemala y que todos los detalles serán dados a conocer el martes 10 de junio.

Además, indicó que se conoció el informe correspondiente la mañana de este lunes por parte del gabinete de seguridad sobre el incidente, por lo que ha dado las instrucciones correspondientes para que se realice una mayor investigación.

En cuanto a la presunta relación entre grupos criminales mexicanos y fuerzas de seguridad guatemaltecas, Sheinbaum indicó que no cuenta con información que compruebe tal extremo.

LECTURAS RELACIONADAS Videos muestran cómo fue el mortal enfrentamiento entre integrantes del cartel Chiapas-Guatemala con policías mexicanos

Cómo inició el enfrentamiento

Según información, el incidente armado entre los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y presuntos integrantes del crimen organizado inició en el área de Frontera Comalapa, Chiapas, México. Al verse acorralados, los presuntos delincuentes huyeron hacia la localidad de La Mesilla, Huehuetenango, en Guatemala.

También se sabe que los elementos del FRIP fueron desplegados en el área fronteriza a consecuencia de una emboscada ocurrida el 2 de junio, en la que cinco agentes de la Policía Estatal Preventiva fueron asesinados y sus cuerpos calcinados por presuntos delincuentes.

Sobre los hechos ocurridos el domingo, la Secretaría de Seguridad de Chiapas indicó que fueron abatidos cuatro hombres que participaron en el incidente armado. También se indicó que fueron aseguradas cuatro camionetas —tres de ellas con blindaje—, tres fusiles AK-47, un fusil AR-15 con lanzagranadas, dos armas cortas, 17 cargadores y dos chalecos balísticos.

En la red social X, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, afirmó: “Sobre los hechos lamentables ocurridos en la línea divisoria con la hermana República de Guatemala, es muy delicado que autoridades encargadas de velar por la seguridad de sus conciudadanos participen en estos actos”, asegurando de esta manera que los elementos de seguridad guatemalteca se encuentran “coludidos” con los integrantes de grupos delictivos que operan en el área fronteriza.

LECTURAS RELACIONADAS Persecución de policías mexicanos contra supuestos criminales desencadena enfrentamiento armado en La Mesilla, Huehuetenango

Ministro de Defensa se refiere al incidente

En la conferencia de prensa realizada en el Palacio Nacional de la Cultura, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, explicó que el enfrentamiento en La Mesilla ocurrió durante una persecución de las fuerzas de reacción inmediata de autoridades mexicanas que ingresaron a territorio guatemalteco.

Añadió que el personal militar guatemalteco estaba en un patrullaje y decidió no involucrarse para evitar más disparos, ya que sucedió en una zona concurrida.

El funcionario indicó que un especialista de Guatemala resultó herido levemente en uno de los muslos.

Añadió que se decidió privilegiar la vida humana de los compatriotas; además, respaldó y agradeció la decisión tomada por los militares.

Indicó que los soldados guatemaltecos quedaron en medio del fuego cruzado y que no dispararon para preservar la vida.

"El gobernador tendrá sus criterios"

Por su parte el ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez, quién también estuvo presente en la conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura indicó: "no tengo mucho que decir. La posición oficial no la puede dar el Ministerio de Gobernación en términos internacionales y de opiniones de otros países. El gobernador de Chiapas tendrá sus criterios y ojalá los periodistas de Chiapas evalúen. Lo que sí es cierto es que el problema que no podemos negar es que en la zona fronteriza hay problema de narcotráfico"

Añadió: “No podemos suponer que el video sea efectivamente, pero hay procesos legales y no hay que afirmar así por así”.

"Estamos identificando con análisis forense para determinar con precisión si participó un miembro de la PNC para hacer las investigaciones. El Ministerio Público ya está recabando y es un proceso de investigación cuyos detalles no se pueden dar porque la ley lo establece", remarcó.

“La frontera está bajo control”

Sobre el incidente armado ocurrido en la frontera con México la vicepresidenta Karin Herrera se pronuncio por medio de su cuenta en la red social X: “En atención a los sucesos ocurridos en el área fronteriza entre La Mesilla, Huehuetenango, y Comalapa, Chiapas, la Policía Nacional Civil y el Ejército mantienen presencia activa en el área para garantizar la protección y seguridad de la población”.

“La frontera está bajo control y en seguimiento por las autoridades de Guatemala y México. Hacemos un llamado a la calma y a mantenerse informados a través de los canales oficiales del Gobierno de Guatemala”, aseguro la vicemandataria.

Preliminarmente, esa persecución habría sido contra “El Teniente”, supuesto integrante del Cártel Chiapas-Guatemala.

“Fuentes oficiales indicaron que la Policía Estatal mexicana perseguía al ‘Teniente’, quien habría cruzado a territorio guatemalteco, lo que provocó la intervención de las fuerzas de seguridad locales”, según el medio de comunicación RBC.