Gobernador de Chiapas señala a autoridades guatemaltecas de posible colusión por enfrentamiento armado en la frontera

El domingo 8 de junio, en La Mesilla, Huehuetenango, se registró una persecución de policías mexicanos contra supuestos criminales, lo que originó detonaciones de armas de fuego. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, México, informó que abatieron a cuatro integrantes de un grupo civil armado.

En redes sociales se viralizaron videos del enfrentamiento, que habría sido contra integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala y se registró en la frontera de La Mesilla con México.

La FGE informó que, en coordinación con las fuerzas del orden, participó en el operativo que derivó en un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, en el ejido Las Champas, del municipio de Frontera Comalapa.

“Los elementos de las fuerzas de seguridad lograron el aseguramiento de cuatro armas largas —una con lanza granadas—, dos armas cortas, dos chalecos balísticos, 17 cargadores, una granada percutida calibre 40 y cuatro vehículos, de los cuales tres son blindados”, afirmó la FGE.

Añadió que, durante este enfrentamiento en Frontera Comalapa, cuatro hombres del grupo civil armado fueron abatidos y trasladados al Servicio Médico Forense de Comitán para la necropsia de ley y las diligencias de identificación respectivas.

Gobernador de Chiapas se pronuncia

“Sobre los hechos lamentables ocurridos en la línea divisoria con la hermana República de Guatemala, es muy delicado que autoridades encargadas de velar por la seguridad de sus conciudadanos participen en estos actos”, escribió el funcionario en la red social X.

Afirmó: “No es cosa menor estar coludidos, pero lo que es peor es estar al servicio de la delincuencia. Esperamos que nuestra hermana República de Guatemala actúe con legalidad y responsabilidad con los elementos de sus corporaciones. Nosotros seguiremos aplicando la ley con firmeza y sin distinción alguna. El pueblo de Chiapas vivirá en paz”.

Ministro de Defensa se refiere al incidente

En conferencia de prensa en el Palacio Nacional de Guatemala, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, explicó este lunes 9 de junio que el enfrentamiento en La Mesilla ocurrió durante una persecución de las fuerzas de reacción inmediata de autoridades mexicanas que ingresaron a territorio guatemalteco.

Añadió que personal militar estaba en un patrullaje y decidió no involucrarse para evitar más disparos, ya que sucedió en una zona concurrida.

El funcionario indicó que un especialista de Guatemala resultó herido levemente en uno de los muslos.

Añadió que se decidió privilegiar la vida humana de los compatriotas; además, respaldó y agradeció la decisión tomada por los militares.

Indicó que los soldados guatemaltecos quedaron en medio del fuego cruzado y que no dispararon para preservar la vida.

"El gobernador tendrá sus criterios"

En la misma conferencia, el ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez, manifestó: "no tengo mucho que decir. La posición oficial no la puede dar el Ministerio de Gobernación en términos internacionales y de opiniones de otros países. El gobernador de Chiapas tendrá sus criterios y ojalá los periodistas de Chiapas evalúen. Lo que sí es cierto es que el problema que no podemos negar es que en la zona fronteriza hay problema de narcotráfico"

Añadió: “No podemos suponer que el video sea efectivamente, pero hay procesos legales y no hay que afirmar así por así”.

"Estamos identificando con análisis forense para determinar con precisión si participó un miembro de la PNC para hacer las investigaciones. El Ministerio Público ya está recabando y es un proceso de investigación cuyos detalles no se pueden dar porque la ley lo establece", remarcó.

“La frontera está bajo control”

La vicepresidenta de Guatemala indicó en su cuenta en la red social X: “En atención a los sucesos ocurridos en el área fronteriza entre La Mesilla, Huehuetenango, y Comalapa, Chiapas, la Policía Nacional Civil y el Ejército mantienen presencia activa en el área para garantizar la protección y seguridad de la población”.

Afirmó: “La frontera está bajo control y en seguimiento por las autoridades de Guatemala y México. Hacemos un llamado a la calma y a mantenerse informados a través de los canales oficiales del Gobierno de Guatemala”.

Preliminarmente, esa persecución habría sido contra “El Teniente”, supuesto integrante del Cártel Chiapas-Guatemala.

“Fuentes oficiales indicaron que la Policía Estatal mexicana perseguía al ‘Teniente’, quien habría cruzado a territorio guatemalteco, lo que provocó la intervención de las fuerzas de seguridad locales”, según el medio de comunicación RBC.

Para leer más: Cartel de Chiapas y Guatemala afirma que dejó a “30 muertos” en ataque contra narcos en México

En atención a los sucesos ocurridos en el área fronteriza entre La Mesilla, Huehuetenango y Comalapa, Chiapas, @PNCdeGuatemala y el @Ejercito_GT mantienen presencia activa en el área para garantizar la protección y seguridad de la población.



La frontera está bajo control y en… — Karin Herrera (@KarinHerreraVP) June 9, 2025

Video del enfrentamiento armado

Sobre los hechos lamentables ocurridos en la línea divisoria con la hermana República de Guatemala, es muy delicado que autoridades encargadas de velar por la seguridad de sus conciudadanos participen en estos actos. No es cosa menor estar coludidos, pero lo que es peor es estar… pic.twitter.com/Opt8zU6dmJ — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) June 9, 2025

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.