Este 2 de julio, mediante un comunicado de Vance Center for International Justica, un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dictaminó que la detención del periodista y exdirector de elPeriódico, José Rubén Zamora, es "arbitraria" y "viola el derecho internacional", además de solicitar su liberación inmediata.

El dictamen del grupo de trabajo de la ONU se da luego de una denuncia que fue presentada el pasado agosto de 2023 por parte del Vance Center.

En dicha denuncia, Vance Center afirmó que el encarcelamiento de Zamora "se ajustaba a la definición de detención arbitraria"

"El Vance Center y otras numerosas organizaciones de derechos han criticado el proceso judicial por múltiples violaciones a los derechos de Zamora", detalla el comunicado compartido este martes por Vance Center.

Algunas de las violaciones de derechos humanos que enlistó Vance Center es la de "no garantizar el debido proceso y acosar y presentar cargos penales contra una serie de abogados defensores".

Por ello, el grupo de trabajo de la ONU aseguró que la detención de Zamora "constituye una violación del derecho internacional por discriminación basada en sus posición política".

