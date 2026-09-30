Operativo en Chiquimula deja seis capturados, dos vehículos robados localizados y más de Q44 mil incautados

Justicia

Operativo en Chiquimula deja seis capturados, dos vehículos robados localizados y más de Q44 mil incautados

Una denuncia a la línea Antinarcótica 1577 originó el operativo en el que agentes de la SGAIA incautaron Q44 mil 674, una pistola, tarjetas bancarias y libretas de ahorro.

Alvaro Castañeda Estrada

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Una denuncia a la línea Antinarcótica 1577 originó el operativo en el que agentes de la SGAIA incautaron Q44 mil 674, una pistola, tarjetas bancarias y libretas de ahorro. (Foto Prensa Libre: PNC)

Un operativo efectuado este miércoles 30 de septiembre en el kilómetro 170 de la ruta a Chiquimula, por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), dejó seis personas capturadas y permitió localizar dos vehículos con reporte de robo.

Durante el operativo también se incautó dinero en efectivo, un arma de fuego, tarjetas bancarias y libretas de ahorro.

De acuerdo con las autoridades, los capturados son Lester “N”, de 42 años; José “N”, 21; Alexis “N”, 37; Carlos “N”, 21; Dulce “N”, 23, y Nelson “N”, 23.

Las capturas se efectuaron tras una denuncia recibida en la línea Antinarcótica 1577. Según las autoridades, los agentes localizaron una camioneta Toyota 4Runner, placas P-338HZJ, modelo 2010, con reporte de robo.

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Según la denuncia, el vehículo habría sido robado por individuos armados en Río Hondo, Zacapa, el 29 de septiembre.

También fue localizada una camioneta Volkswagen, modelo 2014, con placas P-801LBP, las cuales pertenecen a otro vehículo. La camioneta tenía reporte de robo desde el 27 de junio en la zona 9 de Guatemala. Según las autoridades, también habría sido robada por individuos armados.

En el procedimiento se incautaron Q44 mil 674, una pistola portada de manera ilegal, ocho tarjetas bancarias y tres libretas de ahorro.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó en su cuenta de X que los capturados y lo incautado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento legal.

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