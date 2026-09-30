Operativo en Chiquimula deja seis capturados, dos vehículos robados localizados y más de Q44 mil incautados

Un operativo efectuado este miércoles 30 de septiembre en el kilómetro 170 de la ruta a Chiquimula, por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), dejó seis personas capturadas y permitió localizar dos vehículos con reporte de robo.

Durante el operativo también se incautó dinero en efectivo, un arma de fuego, tarjetas bancarias y libretas de ahorro.

De acuerdo con las autoridades, los capturados son Lester “N”, de 42 años; José “N”, 21; Alexis “N”, 37; Carlos “N”, 21; Dulce “N”, 23, y Nelson “N”, 23.

Las capturas se efectuaron tras una denuncia recibida en la línea Antinarcótica 1577. Según las autoridades, los agentes localizaron una camioneta Toyota 4Runner, placas P-338HZJ, modelo 2010, con reporte de robo.

Según la denuncia, el vehículo habría sido robado por individuos armados en Río Hondo, Zacapa, el 29 de septiembre.

También fue localizada una camioneta Volkswagen, modelo 2014, con placas P-801LBP, las cuales pertenecen a otro vehículo. La camioneta tenía reporte de robo desde el 27 de junio en la zona 9 de Guatemala. Según las autoridades, también habría sido robada por individuos armados.

En el procedimiento se incautaron Q44 mil 674, una pistola portada de manera ilegal, ocho tarjetas bancarias y tres libretas de ahorro.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó en su cuenta de X que los capturados y lo incautado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento legal.

Durante el procedimiento fueron incautados Q 44,674, una pistola que tenían ilegalmente, ocho tarjetas bancarias y tres libretas de ahorro.



Los capturados y lo incautado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes#EstamosCumpliendo#ProtegerYServir pic.twitter.com/cNGUs8okaU — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 30, 2026

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