Paciente denuncia a enfermero por presunto abuso sexual en el Hospital San Juan de Dios

Un enfermero del Hospital General San Juan de Dios fue denunciado por un paciente, quien asegura haber sido víctima de una agresión sexual dentro del centro asistencial. El hecho habría ocurrido durante la madrugada del jueves 16 de octubre, informaron autoridades.

La denuncia fue confirmada por Emilio Samayoa, del Departamento de Comunicación del hospital. En respuesta, la institución presentó el caso ante el Ministerio Público (MP), según lo establece el protocolo interno.

“El hospital colabora paralelamente con el MP para el esclarecimiento de los hechos, y reitera su compromiso con la seguridad, la dignidad y el bienestar de los pacientes”, señala un comunicado oficial.

La institución agregó que implementó medidas administrativas, entre ellas el traslado del enfermero a un área donde no tiene contacto con pacientes.

Yovani Ruano, coordinador de Asesoría Jurídica del hospital, explicó que el señalado tiene varios años de trabajar en el centro y que esta es la primera acusación en su contra.

También indicó que el paciente permanece internado por su estado de salud y que el MP solicitó la intervención del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El supuesto agresor no fue detenido, y serán las autoridades las que determinen las acciones legales a seguir.

