Patricia Gámez: “Recibiré presiones de mis colegas para que se haga lo correcto”

La presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), Patricia Gámez, habla sobre el trabajo que conlleva estar al frente de esa entidad y cómo reaccionará ante posibles presiones, por la responsabilidad que tendrá en las distintas comisiones de postulación.

La elección de las autoridades del Cang es polémica y mediática, debido a que estas participan en la integración de comisiones de postulación encargadas de seleccionar a altos funcionarios del sistema de justicia, como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Apelaciones, del Instituto de la Defensa Pública Penal y al fiscal general.

—¿Qué planes tiene para el Colegio de Abogados durante su presidencia?

—De momento, verificar y recibir toda la documentación e información necesaria para realizar las gestiones pertinentes propias de la Junta Directiva. Por ahora, mi enfoque es una buena administración del Colegio.

—¿Cómo puede el Colegio de Abogados garantizar el estado de Derecho en Guatemala?

—Con una participación activa y efectiva en la formación y desarrollo de sus profesionales agremiados, para que puedan participar de manera transparente y responsable en beneficio del poder del país.

—¿Cree que recibirá presiones cuando participe en la comisión de postulación para elegir a la fiscal general?

—En la elección de la fiscal general recibiré presiones de mis colegas para que se haga lo correcto. Por supuesto, esa es la presión que espero. A presiones indebidas no respondo.

—¿Será la primera vez que participa en comisiones de postulación?

—Sí. En realidad, he participado como postulante; como comisionada no he participado, pero he observado la integración y participación de las comisiones. Espero de estas una actitud responsable, objetiva y transparente en la búsqueda de los mejores perfiles adecuados.

—¿Qué tan importante es la participación del Cang en las comisiones de postulación?

—Es muy importante. Todo debe transparentarse. Debemos verificar la información que se presenta para el perfilamiento de los participantes a cargos públicos; estas verificaciones son necesarias para aportar los mejores perfiles en la elección. Debemos procurar que sean personas idóneas, honorables y capaces para el cargo que ocuparán. La participación del Colegio de Abogados debe ser efectiva.

—¿Con qué finalidad considera que la antigua Junta Directiva del Cang no quería que tomaran posesión?

—Nuestro trabajo es asumir las funciones que nos corresponden, haciendo las gestiones pertinentes. Las razones de esas medidas son responsabilidad de las personas que actuaron de esa forma. No le podría decir qué intenciones tenían.