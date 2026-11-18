Una persecución e intercambio de disparos en la zona 12 de la capital terminó con la captura de dos presuntos motoladrones este miércoles 18 de noviembre, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El subcomisario Avelino Miranda indicó que, como parte del Plan Semáforo Seguro, en la 8a. calle y 16 avenida de la colonia La Reformita, zona 12, fueron detectados dos hombres que, a bordo de una motocicleta, intentaban despojar de sus pertenencias a transeúntes y conductores.

Tras la alerta, se registró una persecución e intercambio de disparos. Ambos sospechosos fueron interceptados y se les decomisaron un arma de fuego, la motocicleta y tres celulares.

Según la PNC, los detenidos son señalados de haber disparado contra un vehículo durante un intento de asalto.

Los capturados fueron identificados como Christopher “N”, de 21 años, y Jonathan “N”, de 27.

Según la información de la PNC, el 28 de abril del 2026, en la 19 avenida y calzada San Juan, zona 7 de la capital, Jonatan “N” fue aprehendido en flagrancia por su presunta participación en asaltos a conductores de vehículos.

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La PNC afirmó que, en esa ocasión, la captura fue por portación ilegal de armas de fuego y que posteriormente recobró la libertad, el 7 de agosto.

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