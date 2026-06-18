Pistas de aterrizaje, caminos y otras estructuras ilegales son eliminadas en la Reserva de Biosfera Maya

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Pistas de aterrizaje, caminos y otras estructuras ilegales son eliminadas en la Reserva de Biosfera Maya

Operativo interinstitucional elimina infraestructura ilegal en la Reserva de la Biosfera Maya en Petén.

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BIOSFERA MAYA. DESHACEN INVASIONES. CONAP

Autoridades desmantelan infraestructura ilegal en la Biosfera Maya, en Petén. (Foto Prensa Libre: cortesía Conap)

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) informó este jueves 18 de junio que, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la legislación nacional y en cumplimiento de las resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales competentes, ejecutó acciones ordenadas por un juez dentro de la Reserva de Biosfera Maya, en Petén.

Explicó que las acciones están orientadas al desmantelamiento de infraestructura ilegal, entre ella, carreteras, pistas de aterrizaje, portones y cercos.

Las diligencias fueron desarrolladas en coordinación con la Gobernación Departamental de Petén, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de la Defensa Nacional.

Afirmó que las acciones también respondieron a casos de usurpación dentro de esta y otras áreas protegidas de Petén.

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El Conap también informó que impulsa la prevención y el combate de otras actividades ilícitas que representen una amenaza para el patrimonio natural y cultural de la Nación.

Subrayó que las diligencias han provocado una reacción adversa por parte de las personas que establecieron ilegalmente la infraestructura desmantelada; además, según el Conap, han utilizado las redes sociales «para proferir una serie de amenazas hacia la institucionalidad del Conap, su personal y su infraestructura».

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En ese sentido, indicó que, como institución del Estado, reitera su compromiso con la legalidad y hace del conocimiento público que, ante cualquier hecho ilícito que atente contra la integridad de su personal, la diversidad biológica, las áreas protegidas, los bienes bajo su resguardo y sus instalaciones, continuará ejerciendo las acciones administrativas y judiciales que correspondan, en el marco de sus competencias y en coordinación con las autoridades competentes.

Destacó que el propósito es garantizar la conservación y la protección del invaluable patrimonio natural y cultural de la Nación, en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

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Autoridades desmantelan infraestructura ilegal en la Biosfera Maya, en Petén. (Foto Prensa Libre: cortesía Conap)

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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