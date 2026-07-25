PNC incauta más de Q9 millones en droga en Zacapa

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado 25 de julio que fueron decomisados más de Q9 millones en cocaína.

El operativo se efectuó en el kilómetro 147 de la ruta CA-10, en Zacapa.

La PNC informó que en el lugar fue interceptado un picop, al que se le descubrió un doble fondo en la palangana, donde iba oculta la cocaína.

Los agentes antinarcóticos localizaron 94 paquetes de cocaína, con un valor aproximado de Q9.4 millones.

Por este hecho fueron detenidas cuatro personas, que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

En el operativo también fueron incautadas una pistola, tres tolvas y 56 municiones.

De acuerdo con la PNC, en el mismo operativo también fueron inspeccionados otros dos vehículos. A uno de los ocupantes le localizaron Q15 mil 100 que llevaba en una mochila, así como dos armas con licencia de portación.

A otro de los ocupantes le incautaron Q20 mil 150 y US$200.