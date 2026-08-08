PNC revela más detalles del ataque armado que dejó cuatro muertos en La Gomera, Escuintla

Cuatro personas murieron y una más resultó herida en un ataque armado ocurrido la noche del viernes 7 de agosto frente al lote 29A, 0 calle, de la aldea Nuevo Texcuaco, La Gomera, Escuintla, informaron la Policía Nacional Civil (PNC) y la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

De acuerdo con el informe policial, el ataque ocurrió aproximadamente a las 20 horas, cuando las víctimas conversaban en la vía pública. Según la investigación preliminar, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta negra se acercaron al grupo y, sin mediar palabra, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones antes de huir con rumbo ignorado.

En el lugar murieron tres hombres y una mujer. Las víctimas fueron identificadas como Ana María Hernández González, de 62 años; Adelso Martínez González, 53; Ángel Gabriel González Laines, 19, y un hombre de 40 años cuya identidad aún no había sido establecida.

Además, Nicolás Esquina, de 96 años, sufrió una herida de bala en el abdomen y fue trasladado al Hospital Nacional de Escuintla, donde fue intervenido quirúrgicamente, según el reporte de la policía.

El informe de la PNC detalla que en la escena del crimen, el Ministerio Público embaló 35 indicios balísticos. La policía dijo que el móvil preliminar del ataque es un ajuste de cuentas por el narcomenudeo en el municipio.