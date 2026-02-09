PNC y Sistema Penitenciario realizan requisa y perfilación biométrica en la cárcel Pavoncito

PNC y Sistema Penitenciario realizan requisa y perfilación biométrica en la cárcel Pavoncito

Unidades élite de la PNC ingresaron a la cárcel Pavoncito para efectuar una requisa y actualizar los registros penitenciarios.

Agentes de la PNC ingresan al Centro Preventivo Pavoncito durante un operativo conjunto con el Sistema Penitenciario. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema Penitenciario realizaron este lunes 9 de febrero una requisa en el Centro Preventivo para Hombres Pavoncito, en Fraijanes, como parte de una serie de operativos destinados a retomar el control en las cárceles del país.

Durante el operativo se llevaron a cabo procedimientos de perfilación biométrica a personas privadas de libertad, con el fin de actualizar los registros de información penitenciaria.

Hasta el momento, las autoridades no reportan el hallazgo de objetos ilícitos.

Según informó la PNC, este tipo de operativos será rutinario, en seguimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno tras los recientes motines y ataques a policías atribuidos al Barrio 18.

El operativo se efectuó un día después de que cabecillas de pandillas, entre ellos Aldo Ochoa Mejía, alias El Lobo, fueran trasladados a nuevas celdas en el área de alta seguridad Renovación 1, donde, según el presidente Bernardo Arévalo, “se acabaron los privilegios”.

