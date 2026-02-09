PNC y Sistema Penitenciario realizan requisa y perfilación biométrica en la cárcel Pavoncito

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema Penitenciario realizaron este lunes 9 de febrero una requisa en el Centro Preventivo para Hombres Pavoncito, en Fraijanes, como parte de una serie de operativos destinados a retomar el control en las cárceles del país.

Durante el operativo se llevaron a cabo procedimientos de perfilación biométrica a personas privadas de libertad, con el fin de actualizar los registros de información penitenciaria.

Hasta el momento, las autoridades no reportan el hallazgo de objetos ilícitos.

Según informó la PNC, este tipo de operativos será rutinario, en seguimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno tras los recientes motines y ataques a policías atribuidos al Barrio 18.

El operativo se efectuó un día después de que cabecillas de pandillas, entre ellos Aldo Ochoa Mejía, alias El Lobo, fueran trasladados a nuevas celdas en el área de alta seguridad Renovación 1, donde, según el presidente Bernardo Arévalo, “se acabaron los privilegios”.

Información preliminar



Unidades especializadas de la PNC ingresan al Centro Preventivo Pavoncito, Fraijanes, en apoyo al Sistema Penitenciario, para la realización de una requisa y perfilación privados de libertad.#EstadoDeSitio#SeguridadConTransparencia#ProtegerYServir pic.twitter.com/oSdkp3bOAr — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 9, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

