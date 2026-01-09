Policía justifica uso de fuerza en Isla de Flores, donde falleció un hombre con supuestos trastornos mentales

El jefe de la comisaría de Petén, Saúl Hernández, compareció ante el Congreso para dar su versión sobre el incidente en el que murió un hombre, el lunes 5 de enero, en la Isla de Flores, Petén. Según explicó, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) actuaron en apoyo a la Policía Municipal de Tránsito, que no logró controlar a un sujeto que causaba disturbios en un restaurante del área.

De acuerdo con la PNC, el individuo —identificado como Edil Manuel Calderón Casasola, alias “Gallo de Oro”— dañó la puerta de acceso a las habitaciones privadas del establecimiento, que también funciona como vivienda. Al llegar los agentes, se emitieron comandos de voz para reducirlo al orden, pero el hombre no obedeció y se tornó más violento.

El jefe policial señaló que testigos relataron que el sujeto salió a la calle y amenazó a turistas nacionales y extranjeros, quienes abandonaron el lugar por temor. También se reportaron amenazas a la propietaria y empleados del negocio, además de daños al mobiliario.

La PNC detalló que, tras lograr reducir al hombre, este presentó episodios de desmayo. Se coordinó la llegada de los Bomberos Voluntarios, aunque estos tardaron en llegar debido a otra emergencia. Por ello, los agentes decidieron trasladarlo en una unidad policial al centro médico más cercano.

Hasta las 11.00 horas de ese día, la causa de muerte aún no había sido determinada oficialmente, según detalló el comisario.

